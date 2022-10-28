Американська співачка Кеті Перрі сконфузилась на концерті в Лас-Вегасі – у зірки не розплющувалось око. Але зірка поспішила прокоментувати інцидент, який викликав бурхливе обговорення в мережі.

Зверніть увагу Кеті Перрі налякала фанів під час концерту: у зірки не розплющувалось око

Кеті Перрі пояснила, що сталось

Виконавиця опублікувала відео, де її око начебто не розплющується. Вона пожартувала й пояснила, що це був трюк, адже зірка виступала в образі ляльки.

Запрошую всіх моїх шанувальників на шоу у Вегасі наступного року, аби прийти та подивитись трюк зі зламаними ляльковими очима. Моє шоу – це веселі спогади аж від 2008 року, часу, коли ми ще не були заморожені параноєю власних ехокамер!

– поділилась Кеті Перрі.

"Це шоу – безперервна вечірка про пошуки безумовного кохання і, як не дивно, зовсім без політичного підтексту. Чорт забирай, я виливаю пиво зі своїх грудей, що теж є трюком для шоу. Сподіваюсь співати разом з вами у 2023 році! І ми вип'ємо моїм коштом".

Як у Кеті Перрі не розплющувалось око: відео

Нагадаємо, у мережі висували різноманітні припущення щодо ока Кеті Перрі. Коментатори писали й про побічний вплив коронавірусу, і невдалий макіяж чи незграбно приклеєні вії.

Також згадували, як Кеті Перрі розповідала про проблеми з правим оком – в одному з інтерв'ю вона казала, що страждає від розтягнення очного яблука.