До відомого актора Сильвестра Сталлоне та його дружини Дженніфер Флавін прикута чимала увага після їхнього можливого розриву. Адже пара була одною з найміцніших сімей у Голлівуді – вони навіть були прикладом для інших.

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Сталлоне вийшов у світ з дружиною

Днями папараці сфотографували Сильвестра та Дженніфер, коли ті вийшли у світ у Нью-Йорку. Вони прямували до ресторану The Polo Bar.

Сталлоне і Флавін трималися за руки та усміхалися. До того ж було помітно, що пара не зняла обручки на безіменних пальцях. Тож у мережі підозрюють, що подружжя й справді передумало розлучатися.

Сильвестр Сталлоне одягнув синій костюм та сорочку, а його дружина постала в чорній трикотажній сукні та з сумкою від Saint Laurent.

Сильвестр Сталлоне з дружиною / Фото з пінтересту

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому у ЗМІ повідомляли, що Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін передумали розлучатися. "Вони вирішили знову зустрітися вдома, де поговорили й змогли залагодити свої розбіжності. Вони дуже щасливі".

Як Сталлоне і Флавін ледь не розлучилися