До відомого актора Сильвестра Сталлоне та його дружини Дженніфер Флавін прикута чимала увага після їхнього можливого розриву. Адже пара була одною з найміцніших сімей у Голлівуді – вони навіть були прикладом для інших.
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Сталлоне вийшов у світ з дружиною
Днями папараці сфотографували Сильвестра та Дженніфер, коли ті вийшли у світ у Нью-Йорку. Вони прямували до ресторану The Polo Bar.
Сталлоне і Флавін трималися за руки та усміхалися. До того ж було помітно, що пара не зняла обручки на безіменних пальцях. Тож у мережі підозрюють, що подружжя й справді передумало розлучатися.
Сильвестр Сталлоне одягнув синій костюм та сорочку, а його дружина постала в чорній трикотажній сукні та з сумкою від Saint Laurent.
Сильвестр Сталлоне з дружиною / Фото з пінтересту
Як Сталлоне і Флавін ледь не розлучилися
- Чутки про розлучення Сильвестра та Дженніфер почали ширитись мережею ще наприкінці серпня, коли 76-річний актор зробив нове тату на місці малюнка обличчя його дружини. 54-річна Дженніфер першою подала документи для розлучення. Вона заявила, що шлюб "безповоротно зруйнований".
- Як пише в шлюборозлучних документах, Сильвестр Сталлоне начебто розтратив сімейний бюджет. Тому Флавін вимагала не давати можливості актору розпоряджатися активами на час розлучення. Втім, вона просила справедливого розподілу коштів.
- Зіркова дружина згодом прокоментувала, що для неї сумно розлучатися після стількох років шлюбу. Вона прагнула залишитися в хороших стосунках зі Сталлоне й підтримувати зв'язок з доньками.