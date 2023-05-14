Я приголомшена, – Лорін відреагувала на другу перемогу на Євробаченні-2023
Джерело:пресконференція Євробачення-2023
Переможницею пісенного конкурсу Євробачення-2023 стала Лорін зі Швеції. Вона вдруге підкорила серця єврофанів, а Tattoo тепер друга Euphoria. Що Лорін сказала на пресконференції одразу після перемоги, дізнавайтеся далі.
Тріумфаторка Лорін зі Швеції зійшла зі сцени Євробачення-2023 в Ліверпулі та попрямувала в медіа-центр на прес-конференцію переможців, щоб поділитися своєю реакцією, поспілкуватися з пресою та фанами. Артистка сказала, що єдине відчуття, яке її охоплює – це вдячність, а ключ до успіху – це бути справжнім.
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Реакція Лорін на перемогу на Євробаченні-2023
Все здається сюрреалістичним. Я серйозно приголомшена. Це так красиво. Єдине відчуття, яке охопило моє тіло, – це просто вдячність… Я відчуваю гордість. Пісня має певні цінності. Це про надію, це про любов до себе, це про силу. Це резонує з людьми,
– заявила Лорін.
Її також запитали, чи змінився конкурс Євробачення-2023 порівняно з 2012 роком, коли вона також представляла Швецію. Лорін відповіла: "2012 року для мене все було новим. Цього разу це як повернення до родини. Ми вже знаємо одне одного. Цей досвід був більш материнським і безтурботний".
Євробачення 2023 фінал – Лорін – Tattoo: дивіться відео виступу переможця онлайн
2024 року коли Швеція прийме Євробачення-2024. Виповниться рівно 50 років з того моменту, як гурт ABBA забрав додому кришталевий кубок і привіз конкурс до себе додому, у Стокгольм.
- Важливо, що за результатами голосування у фіналі Євробачення-2023 Лорін набрала 583 бали. Національні журі вивели її на першу сходинку, віддавши аж 340 балів. Натомість від глядачів Швеція отримала 243 бали. Це допомогло обійти Фінляндію та Ізраїль.
- У перекладі на українську переможна пісня Лорін Tattoo про кохання, від якого ніяк не позбутися, як від татуювання: "Ні, мені байдуже на біль. Я пройду крізь вогонь і крізь дощ. Лише б бути ближче до тебе. Ти назавжди зі мною, як тату".
- Не менш важливо, що Лорін уже тримала кришталевий кубок у руках, коли на Євробаченні-2012 в Баку перемогла з піснею Euphoria. Її біографію читайте на нашому сайті.