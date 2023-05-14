13 травня в британському Ліверпулі відгримів фінал Євробачення-2023! За перемогу в пісенному конкурсі боролися представники 26 країн, однак переможець лише один.

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Біографія Loreen – переможця Євробачення-2023

Loreen – шведська співачка, яка походить з Марокко та має берберське коріння. Артистка вже представляла Швецію на пісенному конкурсі Євробачення-2012 в Баку. Вона здобула перемогу, отримавши 372 бали.

Лорін почала свою музичну кар’єру у 2004 році з участю у шведському музичному конкурсі Idol 2004, де посіла четверте місце. У 2005 році вона випустила свій дебютний сингл The Snake, записаний спільно з гуртом Rob'n'Raz. Також вона стала однією з ведучих на телеканалі TV11.

У 2017 році Лорін знову брала участь у конкурсі Євробачення, що проходив у Києві, і виконувала пісню Statements, але не змогла пройти до фіналу.

11 березня 2023 Лорін стала переможницею Melodifestivalen 2023 та отримала право вдруге представляти Швецію на конкурсі Євробачення-2023 у Ліверпулі з піснею Tattoo.

Loreen – переможця Євробачення-2023 / 24 Канал

Про що пісня Loreen

Конкурсну пісню Tattoo Лорін писала з п’ятьма музикантами. До речі, двоє з них працювали над її першим переможним хітом Euphoria. Композиція розповідає про кохання з енергією, силою та глибиною. Це похмурий танцювальний поптрек про те, що не час прощатися. У мелодії помітні мотиви Близького Сходу.

Переклад пісні українською:

Я не хочу йти.

Та, милий, ми обоє знаємо.

Зараз не наш час

Треба прощатися,

Поки не зустрінемося знову,

Бо це ще не кінець.

Настане день

Коли ми знайдемо свій шлях

Скрипки гратимуть і ангели плакатимуть.

Коли зірки зійдуться, я буду поруч.

Ні, мені начхати на них усіх.

Бо все, що я хочу – це бути коханою

І все, що мені потрібно – це ти.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Ні, мені байдуже до болю.

Я пройду крізь вогонь і крізь дощ

Лише б бути ближче до тебе.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Я розпускаю волосся

Я заспокоююсь

Моє серце у твоїх руках.

Не втрать його, друже

Це все, що в мене є.

Скрипки грають і ангели плачуть.

Коли зірки зійдуться, я буду там.

Ні, мені начхати на них усіх.

Бо все, що я хочу – це бути коханою

І все, що мені потрібно – це ти.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Ні, мені байдуже до болю.

Я пройду крізь вогонь і крізь дощ

Лише б бути ближче до тебе.

Ти назавжди зі мною, як тату.

О, мені начхати на них усіх.

Бо все, що я хочу – це бути коханою

І все, що мені потрібно – це ти.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Мені байдуже до болю.

Я пройду крізь вогонь і крізь дощ

Лише б бути ближче до тебе.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Мене хвилює тільки любов

O, o, o, o.

Мене хвилює лише кохання

Ти назавжди зі мною, як тату.

Співачка Loreen – Tattoo: виступ у фіналі Євробачення-2023