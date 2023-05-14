Тріумфаторка Лорін зі Швеції зійшла зі сцени Євробачення-2023 в Ліверпулі та попрямувала в медіа-центр на прес-конференцію переможців, щоб поділитися своєю реакцією, поспілкуватися з пресою та фанами. Артистка сказала, що єдине відчуття, яке її охоплює – це вдячність, а ключ до успіху – це бути справжнім.

До теми Лорін зі Швеції перемогла на Євробаченні-2023: текст та переклад пісні тріумфаторки

Реакція Лорін на перемогу на Євробаченні-2023

Все здається сюрреалістичним. Я серйозно приголомшена. Це так красиво. Єдине відчуття, яке охопило моє тіло, – це просто вдячність… Я відчуваю гордість. Пісня має певні цінності. Це про надію, це про любов до себе, це про силу. Це резонує з людьми,

– заявила Лорін.

Її також запитали, чи змінився конкурс Євробачення-2023 порівняно з 2012 роком, коли вона також представляла Швецію. Лорін відповіла: "2012 року для мене все було новим. Цього разу це як повернення до родини. Ми вже знаємо одне одного. Цей досвід був більш материнським і безтурботний".

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2024 року коли Швеція прийме Євробачення-2024. Виповниться рівно 50 років з того моменту, як гурт ABBA забрав додому кришталевий кубок і привіз конкурс до себе додому, у Стокгольм.