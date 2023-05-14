Триумфаторка Лорин из Швеции сошла со сцены Евровидения-2023 в Ливерпуле и отправилась в медиа-центр на пресс-конференцию победителей, чтобы поделиться своей реакцией, пообщаться с прессой и фанами. Артистка сказала, что единственное ощущение, которое ее охватывает – это благодарность, а ключ к успеху – быть настоящим.
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Реакция Лорин на победу на Евровидении-2023
Все кажется сюрреалистическим. Я серьезно ошеломлена. Это так красиво. Единственное ощущение, которое охватило мое тело, – это просто благодарность… Я чувствую гордость. У песни есть определенные ценности. Это о надежде, это о любви к себе, это о силе. Это резонирует с людьми,
– заявила Лорин.
Ее также спросили, изменился ли конкурс Евровидения-2023 по сравнению с 2012 годом, когда она также представляла Швецию. Лорин ответила: "В 2012 году для меня все было новым. В этот раз это как возвращение в семью. Мы уже знаем друг друга. Этот опыт был более материнским и беззаботным".
Евровидение 2023 финал – Лорин – Tattoo: смотрите видео выступления победителя онлайн
В 2024 году, когда Швеция примет Евровидение-2024. Исполнится ровно 50 лет с того момента, как группа ABBA забрала домой хрустальный кубок и привезла конкурс к себе домой в Стокгольм.
- Важно, что по результатам голосования в финале Евровидения-2023 Лорин набрала 583 балла. Национальные жюри вывели ее на первую строчку, отдав 340 баллов. От зрителей Швеция получила 243 балла. Это помогло обойти Финляндию и Израиль.
- В переводе на украинский победная песня Лорин Tattoo о любви, от которой никак не избавиться, как от татуировки: "Нет, мне безразлично боль. Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь. Только бы быть ближе к тебе. Ты навсегда со мной, как тату".
- Не менее важно, что Лорин уже держала хрустальный кубок в руках, когда на Евровидении-2012 в Баку победила с песней Euphoria. Ее биографию читайте на нашем сайте.