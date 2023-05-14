Триумфаторка Лорин из Швеции сошла со сцены Евровидения-2023 в Ливерпуле и отправилась в медиа-центр на пресс-конференцию победителей, чтобы поделиться своей реакцией, пообщаться с прессой и фанами. Артистка сказала, что единственное ощущение, которое ее охватывает – это благодарность, а ключ к успеху – быть настоящим.

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Реакция Лорин на победу на Евровидении-2023

Все кажется сюрреалистическим. Я серьезно ошеломлена. Это так красиво. Единственное ощущение, которое охватило мое тело, – это просто благодарность… Я чувствую гордость. У песни есть определенные ценности. Это о надежде, это о любви к себе, это о силе. Это резонирует с людьми,

– заявила Лорин.

Ее также спросили, изменился ли конкурс Евровидения-2023 по сравнению с 2012 годом, когда она также представляла Швецию. Лорин ответила: "В 2012 году для меня все было новым. В этот раз это как возвращение в семью. Мы уже знаем друг друга. Этот опыт был более материнским и беззаботным".

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В 2024 году, когда Швеция примет Евровидение-2024. Исполнится ровно 50 лет с того момента, как группа ABBA забрала домой хрустальный кубок и привезла конкурс к себе домой в Стокгольм.