Після "Фабрики зірок 3" Коля Сєрга пробивав собі дорогу в український шоу-біз. Однак 2014 року, коли зйомки тревел-шоу "Орел і решка" закінчилися, артист змінює вектор на Москву. У Росії він жив чотири роки, а після навчання в Лос-Анджелесі осів в Україні. Усе тому, що в Київ надихає його на творчість.
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Чому Коля Сєрга повернувся в Україну з Москви
У Росії в нього були великі перспективи. Кар'єрою співака міг зайнятися відомий продюсер і композитор Віктор Дробиш, ім'я якого фігурує в "Миротворці" за незаконні візити в Крим і пропаганду. Однак їхня співпраця не склалась. Коля Сєрга відмовився підлаштовуватися під формат, який диктували на телебаченні та радіостанціях у Москві.
Я не міг там творити. Це місто високих швидкостей. Там круто продавати. Якщо творити, то щось на конвеєрі… Я довго гнався за форматом. Ти вже починаєш спрощувати, адаптувати, а все одно якось не так,
– зізнався Коля Сєрга.
Зараз Коля Сєрга заробляє на життя творчістю – веде корпоративи й пише пісні, щоправда, лише собі. Примітно, що останні два роки він працює лише в Україні, у Росію він не літає з початку карантину.
Коля Сєрга на весіллі друга в Києві / Фото з інстаграму співака
Коля Сєрга і Росія
- Після збройного вторгнення Росії 2014 року Коля Сєрга без докорів совісті гастролював в країні-агресорці. Наприклад, у жовтні 2015 року він став ведучим пісенного конкурсу "Нова хвиля 2015", який проходив у Сочі.
- Не менш одіозним для артиста став спортивний фестиваль "Extreme Крим 2015", який він вів в окупованому Криму в серпні 2015 року.