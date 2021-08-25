24 серпня відбувся святковий концерт до Дня Незалежності України. На заході виступила чимала кількість відомих українських знаменитостей. Вони виконували пісні, що стали найкращими за 30 років самостійності країни.

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Незвичний виступ гурту "Скрябін"

До списку легендарних пісень увійшла композиція Андрія Кузьменка – "Люди, як кораблі". Її виконував гурт "Скрябін". Та про автора пісні не забули – на екрані з'явилось зображення покійного артиста, що "співав" разом з усіма.

Одних творців за життя не розуміють, інших забувають відразу після смерті. А є такі унікальні люди, як Кузьма. Він був модний, улюблений, визнаний. І це не проходить досі. Навпаки – у всіх амплуа нам Кузьми дуже не вистачає. Тому за допомогою технологій повертаємо його,

– сказав ведучий шоу.

Ймовірно, організатори використали технологію діпфейку. Так вуста Андрія Кузьменка дуже реалістично промовляли слова пісні.

Діпфейк – технологія, заснована на штучному інтелекті. Це відеоролик, створений завдяки багатьом картинкам, що підживлюють алгоритм. Так комп'ютер вчиться, як імітувати контент.



Виступ "Скрябіна" / Скриншот з відео



Виступ "Скрябіна" / Скриншот з відео



Виступ "Скрябіна" / Скриншот з відео

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