24 августа состоялся праздничный концерт ко Дню Независимости Украины. На мероприятии выступило немалое количество известных украинских знаменитостей. Они исполняли песни, ставшие лучшими за 30 лет независимости страны.

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Необычное выступление группы "Скрябин"

В список легендарных песен вошла композиция Андрея Кузьменко – "Люди, як кораблі". Ее исполняла группа "Скрябин". Но об авторе песни не забыли – на экране появилось изображение покойного артиста, который "пел" вместе со всеми.

Одних творцов при жизни не понимают, других забывают сразу после смерти. А есть такие уникальные люди как Кузьма. Он был модным, любимым, признанным. И это не проходит до сих пор. Наоборот – во всех амплуа нам Кузьмы очень не хватает. Поэтому с помощью технологий возвращаем его,

– сказал ведущий шоу.

Вероятно, организаторы использовали технологию дипфейка. Так губы Андрея Кузьменко очень реалистично проговаривали слова песни.

Дипфейк – технология, основанная на искусственном интеллекте. Это видеоролик, созданный благодаря многим картинкам, которые подпитывают алгоритм. Так компьютер учится, как имитировать контент.



Выступление "Скрябина" / Скриншот из видео



Выступление "Скрябина" / Скриншот из видео



Выступление "Скрябина" / Скриншот из видео

Смотрите выступление "Скрябина" на концерте ко Дню Независимости (с 47:50): видео



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