24 августа состоялся праздничный концерт ко Дню Независимости Украины. На мероприятии выступило немалое количество известных украинских знаменитостей. Они исполняли песни, ставшие лучшими за 30 лет независимости страны.
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Необычное выступление группы "Скрябин"
В список легендарных песен вошла композиция Андрея Кузьменко – "Люди, як кораблі". Ее исполняла группа "Скрябин". Но об авторе песни не забыли – на экране появилось изображение покойного артиста, который "пел" вместе со всеми.
Одних творцов при жизни не понимают, других забывают сразу после смерти. А есть такие уникальные люди как Кузьма. Он был модным, любимым, признанным. И это не проходит до сих пор. Наоборот – во всех амплуа нам Кузьмы очень не хватает. Поэтому с помощью технологий возвращаем его,
– сказал ведущий шоу.
Вероятно, организаторы использовали технологию дипфейка. Так губы Андрея Кузьменко очень реалистично проговаривали слова песни.
Выступление "Скрябина" / Скриншот из видео
Выступление "Скрябина" / Скриншот из видео
Выступление "Скрябина" / Скриншот из видео
Смотрите выступление "Скрябина" на концерте ко Дню Независимости (с 47:50): видео
Интересное о концерте ко Дню Независимости
- Шоу под названием "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны" проходило на НСК "Олимпийский".
- В концерте приняли участие более 30 знаменитых украинских исполнителей и групп: Go_A, Джамала, Тина Кароль, Наталья Могилевская, Сергей Бабкин, Дзидзьо и многие другие.
- Подготовка к мероприятию не прошла без скандалов. Многих украинцев возмутило, что на шоу пригласили Софию Ротару. Гастролерша за 5 дней до выступления в Киеве давала концерт на открытии "Новой волны" в Сочи.
- Кроме того, многих звезд не пригласили на концерт, а некоторые исполнители вовсе отказались принимать в нем участие. Режиссер концерта объяснила, что не могла внести в список всех музыкантов, поэтому без недоразумений обойтись не могло.