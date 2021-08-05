Концерт 24 серпня матиме назву "Найкращі пісні незалежності", тому Царик розповіла, що найскладнішим етапом в організації шоу був саме підбір артистів, аби "нікого не образити".

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"Невдячна справа", – Царик про відбір артистів

"Це дійсно найскладніший етап. Ми до нього готувалися і розуміли, що уникнути якихось непорозумінь буде неможливо. По-перше, концерт триває 3 години, і ми обмежені часом. Начебто 3 години і багато, але знакових музичних творів, створених за 30 років незалежності і раніше, теж дуже-дуже багато… Але, по-перше, ми відштовхувалися від ідеї: легендарні пісні виконуються артистами, які вже самі стали легендами, або ж молодими виконавцями, які дуже яскраво заявили про себе в останні роки. Для нас легендарні пісні – це пісні, які в нашій країні знає кожна людина", – розповіла режисерка концерту.

Вона додала, що коли весь список був складений, то вона зрозуміла, що так концерт триватиме добу, тому довелось скорочувати лонглист, хоча охочих було дуже багато.

"Але є ще один нюанс. Наша концепція, як й інші, брала участь в конкурсі Міністерства культури. І поки конкурс не завершився, ми не могли підтвердити наші наміри артистам. Тому у деяких артистів задовго до нашого до них звернення вже були домовленості про їхні виступі в інших містах. А порушувати ці домовленості ніхто не може. З цієї причини багатьох артистів, яких ми всі знаємо і любимо і яких ми хотіли б бачити на нашому концерті, не буде. Зате ми їх точно побачимо на других концертах", – додала Катя Царик.

Режисерка також розповіла, якою мовою виконуватимуться пісні, адже серед виконавців є чимало українців, які співають лише російськомовні композиції.

В першу чергу ми вибирали пісні. У кінцевій концепції, яка вже затверджена і з якою ми працюємо, 98% – це україномовні пісні. Але також буде кілька пісень і на інших мовах,

– зазначила Катя Царик.

Про скандал з Green Grey

За місяць до гучного концерту подія вже прогриміла скандалом: український російськомовний рок-гурт Green Grey виключили з лайн-апу з невідомих причин. Музиканти були переконані, що вся справа – у російській пісні, яку вони 2 місяці готували до виступу – "Под дождем". Через це артисти вирішили "відімстити" організаторам і планують влаштувати паралельний концерт у Києві в День Незалежності.

До слова В Офісі Президента пояснили, чому на концерті до Дня Незалежності не буде Green Grey

Катя Царик підтвердила, що з колективом дійсно йшли перемовини про їхню участь та обговорювалися постановки, але організаторів спантеличило відео одного з учасників Green Grey.

"У нас з хлопцями йшли переговори, ми говорили про постановки, ми бачили їх на нашому концерті, тому що, як я вже сказала, це знаковий гурт. Допоки не відбулася подія, яка поставила нас у ступор і шокувала. Я говорю про відео, яке Мурік запостив на своїй сторінці в інстаграмі. І проблема не в тому, що він висловив своє невдоволення. Ми живемо у вільній країні, вільні у висловлюваннях своїх думок, тільки не треба плутати свободу слова з безкультурним фактом того, як це було виражено. Йшлося не зовсім же про закон, йшлося про мову. І форма, в якій це було виражено, нас образила. Думаю, образила будь-якого українця, який поважає свою країну. Нам здалася некоректною така поведінка, тому ми ухвалили рішення, що нам одне з одним не по дорозі", – прокоментувала конфлікт Царик.

Що цікаво, коли режисерка створювала для Green Grey кліп на пісню "Солнце и луна", тому зараз їй особливо неприємно було бачити таку реакцію від давніх колег.

Це було потрясінням, чесно вам скажу. І дуже неприємно особисто для мене, тому що з гуртом Green Grey мене пов'язує велика любов. У нас дуже багато артистів висловлюють своє невдоволення з того чи іншого приводу. Але ніхто нікого за це ніколи не карає. Тому ще раз повторю: проблема не в пісні російською мовою,

– наголосила Катя Царик.

Хто з українських зірок виступатиме на концерті

Раніше в анонсі до концерту повідомлялось про наступних артистів: