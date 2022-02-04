У шоу-бізнесі не вистачає конфліктів, – солістка KAZKA прокоментувала скандал "НеАнгелів"

У листопаді 2021 року експідопічні Юрія Нікітіна Слава Камінська та Віка Смеюха з "НеАнгелів" публічно розсварилися. На диво, ще одна зірка продюсера Саша Заріцька з KAZKA вважає їхній скандал "класною історією".

За всю свою кар'єру Олександра Заріцька та її гурт KAZKA не сварилися та не переходили дорогу знаменитим колегам. Тож ім'я співачки ніколи не пов'язують зі скандалами, відтак її позитивна реакція на конфлікт "НеАнгелів" відверто дивує.

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Солістка KAZKA про скандал "НеАнгелів"

На думку Заріцької, Слава Камінська та Віка Смеюха, які поливали одне одного брудом в усіх інтерв'ю впродовж місяця, робили правильно. На своєму прикладі вони нібито показали, що український шоу-бізнес не такий ідеальний, як його малюють.

Абсолютно класна історія. Мені не вистачає конфліктів в українському шоу-бізнесі, це цікаво. Є така тенденція, що в нас все нібито ідеально, всі дружать, всі такі класні, а конфліктів не вистачає,

– заявила солістка KAZKA.

До того ж вона додала, що людям дуже цікаво спостерігати за сварками зірок. Тож чому не з'ясовувати стосунки публічно? Щоправда, сама Саша Заріцька відмовилася пліткувати зі Славою Дьоміним про колег, бо нібито "з усіма дружить".

Олександра Заріцька про конфлікт "НеАнгелів": дивіться відео онлайн (на 13 хвилині)

Скандал "НеАнгелів" – Слави Камінської та Віки Смеюхи