4 февраля королева Летиция посетила форум в Мадриде во Всемирный день борьбы с раком, сообщает 24 канал. Она предстала перед публикой в эффектном образе.
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Образ королевы Летиции
Королева Испании для нового выхода надела черное трикотажное платье длины миди. Сверху она накинула эффектный кожаный жакет цвета бордо, в котором появлялась на публике и раньше.
Широкий пояс в тон удачно подчеркнул хрупкую талию Летиции, а лаконичная сумочка и серьги с бриллиантами дополнили look.
Ее Величество совместила наряды с красными замшевыми туфлями на высоких каблуках. Она выровняла и распустила волосы, а на лице сделала легкий макияж.
Королева Летиция / Фото Getty Images
Последние выходы королевы
- Для деловой встречи Летиция предстала в лаконичном образе – классических темных брюках, кофточке и жакете.
- Во время визита в Австрию испанская королева примерила черный наряд и эффектный шарф.
- На церемонию вручения премии в сфере журналистики она надевала шикарное платье вишневого цвета.