Українська акторка та гумористка Олена Кравець робить чимало процедур для того, щоб виглядати молодше. Днями вона поспілкувалась з шанувальниками та відповіла на популярні запитання.
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Чи робила Кравець уколи краси
Олена Кравець відповіла, що не коригувала свою зовнішність за допомогою ін'єкцій краси.
Я поки не можу робити жодних ін'єкцій і усіляких таких процедур… Я, чесно кажучи, не дуже полюбляю і не дуже хочу, тому роблю все, що можу, щоб мати гарний вигляд на свій вік,
– зізналась зірка "Кварталу 95".
Та натомість Олена Кравець звертається до інших омолоджуючих процедур. Вона доглядає за шкірою обличчя та тіла.
"Я ходжу на масажі й усілякі остеопластичні естетичні процедури, – вони стосуються обличчя і тіла. Я займаюся пілатесом. Хотілося б регулярніше і тренеру, і мені, але поки що, як виходить. В мене такий пілатес, на тренажерах, з повним включенням. Такий, серйозний взагалі спорт", – додала вона.
Олена Кравець / Фото з інстаграм-сторіз
Як зірки ставляться до ін'єкцій краси
- Українська співачка Оля Полякова не приховує, що коле ботокс у чоло. Однак іншими ін'єкціями вона не зловживає, але робить масажі й інші процедури омолодження.
- Артистка Євгенія Власова зізнавалась, що ретельно доглядає за собою, але уколи краси не робить. Хоч визнає, що у майбутньому може змінити своє ставлення до цього.
- Ірина Білик не нехтує не тільки пластичними операціями, але й ін'єкціями. Вона ділилась, що збільшувала губи, бо "любить цілуватися".