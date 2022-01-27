Українська акторка та гумористка Олена Кравець робить чимало процедур для того, щоб виглядати молодше. Днями вона поспілкувалась з шанувальниками та відповіла на популярні запитання.

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Чи робила Кравець уколи краси

Олена Кравець відповіла, що не коригувала свою зовнішність за допомогою ін'єкцій краси.

Я поки не можу робити жодних ін'єкцій і усіляких таких процедур… Я, чесно кажучи, не дуже полюбляю і не дуже хочу, тому роблю все, що можу, щоб мати гарний вигляд на свій вік,

– зізналась зірка "Кварталу 95".

Та натомість Олена Кравець звертається до інших омолоджуючих процедур. Вона доглядає за шкірою обличчя та тіла.

"Я ходжу на масажі й усілякі остеопластичні естетичні процедури, – вони стосуються обличчя і тіла. Я займаюся пілатесом. Хотілося б регулярніше і тренеру, і мені, але поки що, як виходить. В мене такий пілатес, на тренажерах, з повним включенням. Такий, серйозний взагалі спорт", – додала вона.



Олена Кравець / Фото з інстаграм-сторіз

Як зірки ставляться до ін'єкцій краси