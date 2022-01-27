Украинская актриса и юмористка Елена Кравец делает множество процедур для того, чтобы выглядеть моложе. На днях она пообщалась с поклонниками и ответила на популярные вопросы.

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Делала ли Кравец уколы красоты

Елена Кравец ответила, что не корректировала свой облик с помощью инъекций красоты.

Я пока не могу делать никаких инъекций и всяких таких процедур… Я, честно говоря, не очень люблю и не очень хочу, поэтому делаю все, что могу, чтобы выглядеть хорошо для своего возраста,

– призналась звезда "Квартала 95".

Но Елена Кравец обращается к другим омолаживающим процедурам. Она ухаживает за кожей лица и тела.

"Я хожу на массажи и всяческие остеопластические эстетические процедуры, – они касаются лица и тела. Я занимаюсь пилатесом. Хотелось бы регулярнее и тренеру, и мне, но пока, как получается. У меня такой пилатес, на тренажерах, с полным включением. Такой, серьезный вообще спорт", – добавила она.



Елена Кравец / Фото с инстаграм-сторис

Как звезды относятся к инъекциям красоты