Українських зірок часто запитують про користування б'юті-ін'єкціями чи іншими процедурами для омолодження. Однак не всі поспішають відповідати на такі запитання відверто. Втім, цієї теми ніколи не соромилась Оля Полякова.

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Якими процедурами користується Полякова

Виконавиця розповіла, що в її обличчі є тільки ботокс, який вона коле в лоб, щоб коригувати появу зморшок. Ніякими іншими уколами краси вона не користується.

Я роблю ботокс із 23 років. Зараз – раз на 8 місяців. Більше у мене в обличчі немає взагалі нічого. Я не роблю "нитки", я не роблю мезотерапію. У мене дуже великі риси обличчя, і якщо я почну робити гіалуронку, я буду схожа на покусану бджолами жінку,

– зізналась Оля Полякова.

Співачка додала, що буде неправдою сказати, що вона нічого не робить з обличчям. Адже до важливих зйомок Оля Полякова готується 3 години.

"Мої губи й вилиці не змінювалися ніколи, але я стільки роблю процедур на обличчі. Я не заходжу в кадр без процедури. Все, що ви бачите, я до цього готуюся 3 години, завжди, перед будь-якою зйомкою", – додала зірка.

Перед будь-якими зйомками Олі роблять масаж обличчя, а також дорогу колагенову маску. До того ж інколи вона ходить на процедури апаратної косметології.



Оля Полякова / Фото з інстаграму зірки

Як інші зірки ставляться до б'юті-ін'єкцій