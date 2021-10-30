Українських зірок часто запитують про користування б'юті-ін'єкціями чи іншими процедурами для омолодження. Однак не всі поспішають відповідати на такі запитання відверто. Втім, цієї теми ніколи не соромилась Оля Полякова.
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Якими процедурами користується Полякова
Виконавиця розповіла, що в її обличчі є тільки ботокс, який вона коле в лоб, щоб коригувати появу зморшок. Ніякими іншими уколами краси вона не користується.
Я роблю ботокс із 23 років. Зараз – раз на 8 місяців. Більше у мене в обличчі немає взагалі нічого. Я не роблю "нитки", я не роблю мезотерапію. У мене дуже великі риси обличчя, і якщо я почну робити гіалуронку, я буду схожа на покусану бджолами жінку,
– зізналась Оля Полякова.
Співачка додала, що буде неправдою сказати, що вона нічого не робить з обличчям. Адже до важливих зйомок Оля Полякова готується 3 години.
"Мої губи й вилиці не змінювалися ніколи, але я стільки роблю процедур на обличчі. Я не заходжу в кадр без процедури. Все, що ви бачите, я до цього готуюся 3 години, завжди, перед будь-якою зйомкою", – додала зірка.
Перед будь-якими зйомками Олі роблять масаж обличчя, а також дорогу колагенову маску. До того ж інколи вона ходить на процедури апаратної косметології.
Оля Полякова / Фото з інстаграму зірки
Як інші зірки ставляться до б'юті-ін'єкцій
- Ольга Сумська розповідала, що колись вдавалась до таких процедур. Однак цей досвід вона запам'ятала як негативний. Акторці здавалося, що після ін'єкцій вона мала агресивний вигляд.
- Jerry Heil зізнавалась, що спершу негативно реагувала на неприродній спосіб омолодження. Втім, вона не відкидає думку про те, що з віком змінить до цього ставлення.
- Слава Камінська часто вдається до косметичних процедур. Нещодавно вона показувала, як колола ботокс у чоло та корегувала контур губ.