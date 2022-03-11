Українська артистка Оля Полякова спростувала один з міфів російської пропаганди виданню "Настоящее время", повідомляє 24 канал. Вона розповіла, що нас немає від чого звільнювати.

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Оля Полякова про так звані "утиски російськомовних"

Знаменитість підкреслила, що російська армія отримує такий опір тому, що ніхто насправді їх не чекає. Адже українців немає від чого звільнювати.

Ви отримаєте там такий опір, там кожна кішка захоче перегризти російському окупанту горлянку, бо тут на них ніхто не чекає з квітами, ніхто не чекає, щоб їх звільнили. Звільнили від чого?

– сказала Оля Полякова.

"Я російськомовна співачка, яка зібрала позаминулого року у Львові 35-тисячний стадіон "Львів-арена" – я не маю жодної пісні українською мовою. Може, ви поясните, яким чином у Львові російськомовна співачка збирає стадіон фанів, що біснуються? У Львові! Я дивлюсь якихось божевільних блогерів, які розповідають, що у Львові не можна було говорити російською, ще навіть до війни – та що ви несете, я 35 тисяч людей у ​​Львові зібрала, і всі співали мої пісні "Королева ночи" та "Шлепки" російською мовою", – спростувала міфи співачка.

Зірка додала, що ніхто й ніколи не утискав її, попри те, що вона росіянка за національністю, має прізвище Полякова, а її батько з Санкт-Петербурга.

Я громадянка України, патріотично налаштована громадянка України, нас не треба захищати, тут немає нацистів, тут просто люди, які хочуть жити у світі, нас просто треба дати спокій, не треба нас очищати від нацистів, їх там немає, у нас президент єврей. Господи, розплющте ж очі,

– підкреслила артистка.

Українські зірки спростовують міфи російської пропаганди

Співачка Tayanna пояснила росіянам, що означає слово "бандерівці" та зі сарказмом відповіла на божевільні закиди про те, що "бандерівці на площах їдять москалів".

Маша Єфросиніна закликала "не вірити тому, що вам розповідають, що вбивати мирних українців – це нормально і це порятунок російської нації в Україні".

Анатолій Анатоліч натомість поділився кумедними порадами, як українцям відповідати на безглузді закиди ворожої пропаганди.

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