Українська телеведуча Маша Єфросиніна записала емоційне відеозвернення, яке опублікувала на особистій сторінці. Вона подякувала українській армії та звернулась до російських колег.

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Маша Єфросиніна записала відеозвернення

Знаменитість попросила колег використовувати аудиторію не для дописів про те, що їм шкода й соромно, а для того, щоб повідомити про те, що російський народ у біді.

"Використовуйте вашу багатомільйонну аудиторію просто зараз, щоб донести вашому російському народу про те, що ви в біді, тому що те, що відбувається з нами просто зараз, і те, що я не могла записати це відеозвернення вже багато годин, тому що я рятувала моїх дітей спочатку в бомбосховищі під дзвін сирен, а зараз, ховаючись, невідомо де і не знаючи, як ми проживемо цю ніч, на вас дійсно чекає лихо", – заявила Маша Єфросиніна.

Сьогодні вам треба усвідомити для чого вам ваші багатомільйонні аудиторії? Щоб постити ваші кліпи, вайни? Щоб нести прекрасне у цей світ? Ви зупинили наше життя. Ви зупинили наш світ і поставили його на стоп,

– додала вона.

Єфросиніна наголосила, що кліпи й вайни не знадобляться нікому, якщо мільйонники не закличуть аудиторію не вірити пропаганді агресора, не вірити диктатору й тому, що розповідають, "не вірити тому, що вам розповідають, що вбивати мирних українців – це нормально і це порятунок російської нації в Україні".

Я протестую проти диктаторської, фашистської, ворожої пропаганди проти людей, які сьогодні вночі спали мирно, а прокинулись від вибухів. Які не знають, що говорити своїм дітям. Я прошу вас: виходьте на вулиці, кричіть, забудьте про те, що ви боїтесь за вашу творчість. У нас забрали нашу роботу і наші будинки. Допоможіть нам, зробіть так, щоб назавжди ваші діти потім не були змушені вибачатися перед нашими нащадками за те, що з нами робите,

– підсумувала зірка.

Додамо, що не тільки Маша Єфросиніна звертається до російських зірок з проханням боротися з дезінформацією та виступати проти російсько-української війни. До колег звернулися:

Настя Каменських,

Антон Птушкін,

Алан Бадоєв,

Іван Дорн,

Євген Клопотенко,

Сергій Бабкін,

Оля Полякова,

Джамала.

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