Андрій Хливнюк взяв в руки зброю, захищатиме рідне місто, дітей, сім'ю. Артист розповів, як проходять його будні на службі.

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Андрій Хливнюк про роботу в теробороні

У перші дні війни Андрій записався у тероборону, став частиною добровольців, які підсилюють патрульну поліцію Києва. Там його дім, друзі, побратими. Також він є одним з тих, хто охороняє порядок, забезпечує громадян гуманітарною допомогою. Зараз у столиці є багато людей, які багато часу проводять у бомбосховищах.

Вони потребують уваги: продуктів, медикаментів та навіть евакуації в тих місцях, де точаться найгарячіші бої. Це постійна і постійна робота. Підрозділ спить чергами по годинах,

– прокоментував Хливнюк.

Лідер "Бумбоксу" наголосив, що зараз вся країна об'єдналася, працює, як одне ціле. Ми захищатимемо свою землю, виженемо загарбників та відбудуємо нову країну.

Андрій Хливнюк працює в теробороні: дивіться відео онлайн

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