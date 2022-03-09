Своєрідний "майстер-клас" Анатолій Анатоліч поширив у своєму інстаграмі. Чоловік навів факти, якими спростував увесь абсурд російської пропаганди.

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Першим фактом стало те, що в президента України – Володимира Зеленського єврейське коріння. Анатоліч саркастично сказав: "Виходить, наш президент неонацист, націоналіст та єврей".

Телеведучий також розповів, що Ізраїль бере велику участь у підтримці українського народу. За час війни з російським окупантом, у столиці цієї країни відбувся чи ненайбільший в історії мітинг на підтримку українців. Тож дивно, що Ізраїль підтримує неонацистську Україну.

Згадав Анатоліч й про націоналістичні й ультраправі партії, які у 2019 році висунули свого кандидата у президенти України. "Він отримав 1,5 відсотка голосів й зрозуміло, що перемогти не міг", – пояснив чоловік.

Четвертим фактом стало те, що в Україні на законодавчому рівні заборонені неонацистська і неофашистська пропаганди. Зірка закликав пояснювати й надавати факти людям, які все ж вірять у абсурд російської пропаганди. Якщо ж попередні способи не діють, то чоловік порадив використати головний аргумент й послати "опонента" за російським кораблем.

Нагадаємо, що раніше Анатолій Анатоліч розповів про те, як він разом з дружиною і трьома дітьми виїхав із власного дому під Вишгородом. Чоловік вирішив перебратись у безпечніше місце, після того, як декілька днів ховався з ріднею у підвалі.

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