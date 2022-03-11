Украинская артистка Оля Полякова опровергла один из мифов российской пропаганды изданию " Настоящее время ", сообщает 24 канал. Она рассказала, что нас не от чего освобождать.

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Оля Полякова о так называемых "притеснениях русскоязычных"

Знаменитость подчеркнула, что российская армия получает такое сопротивление, потому что никто на самом деле их не ждет. Ведь украинцев не от чего освобождать.

Вы получите там такое сопротивление, там каждая кошка захочет перегрызть русскому оккупанту глотку, потому что здесь их никто не ждет с цветами, никто не ждет, чтобы их уволили. Освободить от чего?

– сказала Оля Полякова.

"Я русскоязычная певица, которая собрала позапрошлого года во Львове 35-тысячный стадион "Львов-арена" – я не имею ни одной песни на украинском языке. Может, вы объясните, каким образом во Львове русскоязычная певица собирает стадион беснующихся фанов!" Я смотрю каких-то сумасшедших блогеров, которые рассказывают, что во Львове нельзя было говорить по-русски, еще даже до войны – и что вы несете, я 35 тысяч человек во Львове собрала, и все пели мои песни "Королева ночи" и "Шлепки" "на русском языке", – опровергла мифы певица.

Звезда добавила, что никто и никогда не притеснял ее, несмотря на то, что она россиянка по национальности, имеет фамилию Полякова, а ее отец из Санкт-Петербурга.

Я гражданка Украины, патриотически настроенная гражданка Украины, нас не нужно защищать, здесь нет нацистов, здесь просто люди, которые хотят жить в мире, нас просто нужно оставить в покое, не нужно нас очищать от нацистов, их там нет, у нас президент еврей. Господи, откройте глаза,

– подчеркнула артистка.

Украинские звезды опровергают мифы российской пропаганды

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