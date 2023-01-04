Святослав Вакарчук зізнався, якою є його робота в армії зі статусом старшого лейтенанта
Джерело:Наталія Мосейчук
Український музикант Святослав Вакарчук у перші дні війни пішов у військкомат. Там йому сказали виконувати свою роботу, тож артист поділився, чим він займається як старший лейтенант ЗСУ.
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук постійно в роз'їздах, мотивацією для чого є його маленька донька. Артист в інтерв'ю детальніше розповів, яка його робота в армії.
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Вакарчук про свою роботу на фронті
Музикант згадав перший день війни, коли він допомагав людям переїжджати, а також пішов у військкомат. Святослав зізнався, що має звання – він старший лейтенант.
Я приїхав до Львова і пішов із братом у військкомат. Нас прийняли, ми прийшли і як офіцери стали на облік. Моє звання – лейтенант. Уже старший лейтенант, бо за роки, виявляється, дають підвищення,
– розповів Вакарчук.
Виконавець розповів, що в університеті навчався на військовій кафедрі за спеціальністю "соціологія та психологічна боротьба". Тому у військкоматі йому сказати робити те, на що він навчався.
"Буквально те, чим я й займаюся. Військком мені так і сказав: "Погляньте, що у вас написано. Ідіть і робіть". Ми розробили план, у нас є дуже маленька і скромна команда, і з початку березня і до сьогодні продовжуємо лупати цю скалу".
Святослав Вакарчук вважає, що не всі артисти мають їздити в небезпечні точки на фронті, але хтось повинен. "Я вирішив, що я повинен".
Де востаннє був Вакарчук
- Музикант виконав свій хіт "Човен" на Антонівському мосту. Він обстрілюється росіянами, тож вхід на нього заборонений, та для Святослава це було дуже символічно.
- Святослав Вакарчук також приїздив до Києва. Артист давав імпровізований концерт на Центральному залізничному вокзалі й спілкувався з людьми.
- Лідер "Океану Ельзи" провідував і бійців 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на південному напрямку. Він зіграв їм хіти й звертався до російських окупантів.