Уже не перший день кияни прибирають наслідки "русского міра" у Протасовому Яру, де пошкоджені будинки, автівки, повалені дерева. Вранці 4 січня до активістів, волонтерів і місцевих приєдналася Злата Огнєвіч. В інстаграм-сторіс вона показала, як розбирала завали.

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Злата Огнєвіч розбирала завали у Протасовому Яру

У спортивках, яскраво-оранжевому худі, куртці та патріотичних синьо-жовтих кросівках Злата Огнєвіч тягала дошки, мішки зі сміттям біля величезної вирви, яка залишалася на місці прильоту. Робота не зупинялася навіть під час повітряної тривоги. Вона показала розтрощені Росією приватні будинки та багатоповерхівку, в якій повилітали вікна.

Наслідки ракетного обстрілу. Київ. Шлях до перемоги України тернистий, але ми впораємося. Гори сміття зменшуються на очах. Люди, ви неймовірні. Це мене надихає триматися, бути сильною,

– прокоментувала Злата Огнєвіч.

Цікаво, що після прибирання волонтерам "накрили стіл" з чаєм, водою та солодким. Разом з киянами пригощалася і співачка.

Серце розривається після побаченого. Приватні будинки, розвалені вщент. Пральні машинки, іграшки, вікна, посуд, картини – все це в один момент перетворилося на сміття. Хіба ці люди заслуговують на таке?

– емоційно прокоментувала Злата Огнєвіч.