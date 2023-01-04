Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук постоянно в разъездах, мотивацией к чему является его маленькая дочь. Артист в интервью подробнее рассказал, какова его работа в армии.

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Вакарчук о своей работе на фронте

Музыкант вспомнил первый день войны, когда он помогал людям переезжать, а также ушел в военкомат. Святослав признался, что имеет звание – он старший лейтенант.

Я приехал во Львов и пошел с братом в военкомат. Нас приняли, мы пришли и как офицеры встали на учет. Мое звание – лейтенант. Уже старший лейтенант, потому что за годы, оказывается, дают повышение,

– рассказал Вакарчук.

Интересно, что звание лейтенанта также имеет блоггер и ведущий Никита Добрынин. Он рассказывал, что держал в руках оружие, но военным себя не считает. После службы в терробороне Добрынин занимается обычной для себя работой.

Исполнитель рассказал, что в университете учился на военной кафедре по специальности "социология и психологическая борьба". Поэтому в военкомате ему сказать делать то, на что он учился.

"Буквально то, чем я и занимаюсь. Военным мне так и сказал: "Посмотрите, что у вас написано. Идите и делайте". Мы разработали план, у нас есть очень маленькая и скромная команда, и с начала марта и по сей день продолжаем лупить эту скалу".

Святослав Вакарчук считает, что не все артисты должны ездить в опасные точки на фронте, но кто-то должен. "Я решил, что я должен".

Где последний раз был Вакарчук