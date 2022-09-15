Музична дерусифікація: як українців "відрізало" від російських пісень після 24 лютого

Не секрет, що пісні російських артистів завжди крутилися в наших хіт-парадах. Однак так було до 24 лютого. Після повномасштабного вторгнення українців ніби "відрізало" від треків з країни-агресорки.

Як Україна пройшла музичну дерусифікацію після 24 лютого

Якщо у вересні 2021 року найпопулярнішими піснями в українських музичних хіт-парадах були треки артистів з росії або ж російськомовні пісні вітчизняних зірок, то до вересня 2022 року все перевернулося з ніг на голову. Тепер у топах тільки українські музиканти з україномовними піснями.

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У цьому можна пересвідчитися, поглянувши на графіки, де виконавці з країни-агресорки зі своїми піснями або ж російськомовні композиції українських артистів позначені рожевими лініями. З березня 2022 року блакитних смужок помітно побільшало.

Виконавців з яких країн слухали в Україні з вересня 2021 по вересень 2022 року / Фото Texty.org.ua

Пісні якою мовою слухали в Україні з вересня 2021 по вересень 2022 року / Фото Texty.org.ua

ще в серпні ми писали, що кожна друга пісня на Spotify і кожна четверта на Apple Music була російською. На цих стрімінгових сервісах російське слухали найбільше, тоді як на Youtube Music ситуація була куди кращою – місяць тому там було 76% українського контенту.

Крім того, якщо вірити Youtube charts, українці не пробачили російським гастролеркам. Як Ані Лорак, яка днями назвалася найтитулованішою співачкою України, так і Світлана Лобода після 24 лютого зникли з музичного топу ютуба. Їхні місця посіли гурти "Антитіла", "Бумбокс", "Океан Ельзи", Дзідзьо, Пономарьов, Jerry Heil, Skofka, Yarmak та інші гідні співаки, які до повномасштабної війни були обділені увагою меломанів.

Натомість лише два українські артисти як були абсолютними рекордсменами, так і залишилися ними після 24 лютого – це Артем Пивоваров і гурт Kalush.

Яких артистів найчастіше слухають в Україні після 24 лютого 2022 року / Фото Texty.org.ua