Як Україна пройшла музичну дерусифікацію після 24 лютого

Якщо у вересні 2021 року найпопулярнішими піснями в українських музичних хіт-парадах були треки артистів з росії або ж російськомовні пісні вітчизняних зірок, то до вересня 2022 року все перевернулося з ніг на голову. Тепер у топах тільки українські музиканти з україномовними піснями.

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У цьому можна пересвідчитися, поглянувши на графіки, де виконавці з країни-агресорки зі своїми піснями або ж російськомовні композиції українських артистів позначені рожевими лініями. З березня 2022 року блакитних смужок помітно побільшало.

Виконавців з яких країн слухали в Україні з вересня 2021 по вересень 2022 року / Фото Texty.org.ua

Пісні якою мовою слухали в Україні з вересня 2021 по вересень 2022 року / Фото Texty.org.ua