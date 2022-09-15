Как Украина прошла музыкальную дерусификацию после 24 февраля

Если в сентябре 2021 года самыми популярными песнями в украинских музыкальных хит-парадах были треки артистов из россии или русскоязычные песни отечественных звезд, то к сентябрю 2022 года все перевернулось с ног на голову. Теперь в топах только украинские музыканты с украиноязычными песнями.

Интересно От Жадана до Лободы: почему концерты украинских артистов срывают за границей

В этом можно убедиться, взглянув на графики, где исполнители из страны-агрессорки со своими песнями или русскоязычные композиции украинских артистов обозначены розовыми линиями. С марта 2022 года голубых полосок заметно прибавилось.

Исполнителей из каких стран слушали в Украине с сентября 2021 по сентябрь 2022 года / Фото Texty.org.ua

Песни на каком языке слушали в Украине с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года / Фото Texty.org.ua