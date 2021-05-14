Настя Каменських розповіла, що Потап подарував їй на день народження

На початку травня Настя Каменських гучно відзначила день народження. Потап зробив дружині сюрприз, запросивши маму та подруг іменинниці, та подарував дорогий подарунок. Це була брендова сумочка.

Популярна Настя Каменських не стала розсекречувати преміальний дім моди, якому віддав перевагу Потап. Співачка лише зазначила, що, на думку чоловіка, в її гардеробі мало сумок, тому цей аксесуар вона отримує за будь-якої нагоди.

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Кожного разу він дарує мені якусь сумочку. Квіти, кульки, але ще до мого дня народження він робив мені дуже багато подарунків,

– поділилася Настя Каменських.

Зірка додала, що вони з коханим радують одне одного без жодних приводів. Вони не чекають дня народження чи Для святого Валентина, щоб зробити сюрприз, а перетворюють на свято кожен день, проведений разом.

"Для нас важливіше те, що ти кохаєш кожного дня. Чесно сказати, я навіть нічого не чекала, але він мені подарував, і я вдячна за кожен його сюрприз", – запевнила артистка.

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Як Настя Каменських відзначила день народження