Зіркове подружжя декілька тижнів провело на відстані в тисячі кілометрів. На один із найважливіших днів у році закохані зібралися за сімейним сніданком і потішили шанувальників новими фото.
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Настя Каменських і Потап відсвяткували Великдень
Знаменита пара зробила декілька знімків на терасі власного заміського будинку. Настя Каменських і Потап постали перед камерою під час сніданку. Обоє були одягнені у домашній одяг. На столі стояли паска, писанки та тюльпани.
NK тримала в руках тарілку з паскою та яєчками. Артистка мило усміхалася та просто насолоджувалася моментом. Сімейні свята завжди зближують та є особливими. Зірка щаслива, що нарешті повернулася до коханого, з яким раніше ще не розлучалася на такий довгий час.
Зі світлим святом Пасхи, друзі! Нехай воно наповнить вас і ваш дім миром, теплом і любов'ю. Бережіть один одного,
– написала в публікації Каменських.
Настя Каменських з Потапом на Великдень / Фото з інстаграму Насті Каменських
Настя Каменських за святковим сніданком / Фото з інстаграму Насті Каменських
Настя Каменських за святковим сніданком / Фото з інстаграму Насті Каменських
У коментарях прихильники Каменських вітають її зі святами та висловлюють компліменти на адресу подружжя.
- "Зі святом! Христос Воскрес!"
- "Зі святом! Як приємно дивитися на ваше щастя! Будьте щасливими завжди!"
- "Які ви хороші!"
- "Обожнюю вас!"
- "Класні, живі та прості!"