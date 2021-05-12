Потап і Настя Каменських є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони часто тішать прихильників спільними світлинами, разом подорожують та насолоджуються кожним моментом.

Дивіться також Настя Каменських зворушливо привітала Потапа з днем народження: чуттєві фото

Нове фото Потапа і Насті Каменських

Настя нещодавно повернулася з Мексики. Там вона перезавантажувалася після складного життєвого періоду. Потап дуже сумував за обраницею, тому вирішив зробити їй сюрприз і полетів до неї.

Закохані позували на неймовірно красивому узбережжі океану. Каменських постала перед камерою у рожевому купальнику та кольоровому парео. Потап ішов поруч із дружиною, тримаючи її за руку, у синій сорочці шортах і капюшоні. Артист мило усміхався та отримував задоволення від моменту.

Я залишив своє серце в Мексиці,

– написав під фото Потап.

\

Потап і Настя Каменських в Мексиці / Фото з інстаграму Потапа

У коментарях під цією публікацією підписники Потапа засипали знамените подружжя компліментами.