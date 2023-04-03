Ще зовсім трошки: вагітна снайперка Емеральд зізналася, скільки їй залишилося до пологів
Джерело:Євгенія Емеральд
Українська військова, снайперка Євгенія Емеральд вже на останніх термінах вагітності, тож незабаром народить другу дитину. Вона розсекретила, скільки їй залишилося до пологів.
Євгенія зникла на кілька днів із соцмереж. Шанувальники одразу вирішили, що вона народила, тому й не виходить на зв’язок, проте Емеральд спростувала цю інформацію. Раніше вона розповіла, як її донька відреагувала на новину про поповнення.
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Скільки Емеральд залишилося до пологів
Днями Євгенія налякала шанувальників, бо зникла із соцмереж. Тепер же вона знову з’явилася та зізналася, що ще не народила, а просто взяла паузу, щоб присвятити час собі та родині.
Те, що я не виходжу до соціальних мереж, не означає, що я вже народила. Я вам сказала, що я ще не готова. Ще мінімум тиждень, максимум – два,
– зізналася Емеральд.
Військова пояснила, що в неї був невеликий детокс від соцмереж, в неї зараз дуже активне життя, багато статей та коментарів.
"Іноді мені потрібен час, щоб відпочити від цього всього і присвятити час собі, сім'ї та друзям. Тому була така пауза. І я ще не знаю – продовжувати її чи ні", – сказала вона.
До сторіс вона додала мем з повною жіночкою і пожартувала, що вона ще така, поки вагітна.
Євгенія Емеральд розповіла, чому зникла з соцмереж / Фото з її інстаграм-сторіс
До слова, Емеральд зараз чекає на другу дитину. Вона завагітніла від свого чоловіка, воїна ЗСУ Євгена Стипанюка, з яким почала стосунки під час війни. В інтерв'ю 24 Каналу вона розповідала, як познайомилася з чоловіком, адже служили вони в різних містах.
Що відомо про вагітність Євгенії Емеральд: коротко
- Раніше снайперка розповіла, що змогла схуднути під час вагітності на кілька кілограмів. Євгенія підтримує правильне харчування. "Навіть на фронті, коли вдавалося, їла корисну їжу", – сказала вона.
- Проте гна 27 тижні вагітності Євгенія Емеральд потрапила до лікарні, бо двічі перехворіла на грип і погано почувалася. Однак після п'яти крапельниць її самопочуття покращилося.
- Однак це не всі випробування, які випали на її долю під час вагітності. Тиждень тому снайперка знову потрапила в аварію – злетіла в кювет, щоб уникнути лобового зіткнення. Емеральд розбила своє бойове авто, на якому об'їздила Київщину, Харківську та Сумську області.
- Її чоловік завжди підтримує Євгенію. Наприкінці листопада вагітна захисниця опублікувала зворушливе спільне фото. Зараз їм не вдається бути разом стільки, скільки хочеться, оскільки Євген продовжує служити в ЗСУ.