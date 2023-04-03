Ще зовсім трошки: вагітна снайперка Емеральд зізналася, скільки їй залишилося до пологів

Українська військова, снайперка Євгенія Емеральд вже на останніх термінах вагітності, тож незабаром народить другу дитину. Вона розсекретила, скільки їй залишилося до пологів.

Євгенія зникла на кілька днів із соцмереж. Шанувальники одразу вирішили, що вона народила, тому й не виходить на зв’язок, проте Емеральд спростувала цю інформацію. Раніше вона розповіла, як її донька відреагувала на новину про поповнення.

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Скільки Емеральд залишилося до пологів

Днями Євгенія налякала шанувальників, бо зникла із соцмереж. Тепер же вона знову з’явилася та зізналася, що ще не народила, а просто взяла паузу, щоб присвятити час собі та родині.

Те, що я не виходжу до соціальних мереж, не означає, що я вже народила. Я вам сказала, що я ще не готова. Ще мінімум тиждень, максимум – два,

– зізналася Емеральд.

Військова пояснила, що в неї був невеликий детокс від соцмереж, в неї зараз дуже активне життя, багато статей та коментарів.

"Іноді мені потрібен час, щоб відпочити від цього всього і присвятити час собі, сім'ї та друзям. Тому була така пауза. І я ще не знаю – продовжувати її чи ні", – сказала вона.

До сторіс вона додала мем з повною жіночкою і пожартувала, що вона ще така, поки вагітна.



Євгенія Емеральд розповіла, чому зникла з соцмереж / Фото з її інстаграм-сторіс

До слова, Емеральд зараз чекає на другу дитину. Вона завагітніла від свого чоловіка, воїна ЗСУ Євгена Стипанюка, з яким почала стосунки під час війни. В інтерв'ю 24 Каналу вона розповідала, як познайомилася з чоловіком, адже служили вони в різних містах.

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