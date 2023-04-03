Євгенія зникла на кілька днів із соцмереж. Шанувальники одразу вирішили, що вона народила, тому й не виходить на зв’язок, проте Емеральд спростувала цю інформацію. Раніше вона розповіла, як її донька відреагувала на новину про поповнення.
Цікаво Вагітна снайперка Емеральд вперше оголосила зарплату, яку отримує в декреті
Скільки Емеральд залишилося до пологів
Днями Євгенія налякала шанувальників, бо зникла із соцмереж. Тепер же вона знову з’явилася та зізналася, що ще не народила, а просто взяла паузу, щоб присвятити час собі та родині.
Те, що я не виходжу до соціальних мереж, не означає, що я вже народила. Я вам сказала, що я ще не готова. Ще мінімум тиждень, максимум – два,
– зізналася Емеральд.
Військова пояснила, що в неї був невеликий детокс від соцмереж, в неї зараз дуже активне життя, багато статей та коментарів.
"Іноді мені потрібен час, щоб відпочити від цього всього і присвятити час собі, сім'ї та друзям. Тому була така пауза. І я ще не знаю – продовжувати її чи ні", – сказала вона.
До сторіс вона додала мем з повною жіночкою і пожартувала, що вона ще така, поки вагітна.
Євгенія Емеральд розповіла, чому зникла з соцмереж / Фото з її інстаграм-сторіс
До слова, Емеральд зараз чекає на другу дитину. Вона завагітніла від свого чоловіка, воїна ЗСУ Євгена Стипанюка, з яким почала стосунки під час війни. В інтерв'ю 24 Каналу вона розповідала, як познайомилася з чоловіком, адже служили вони в різних містах.
Що відомо про вагітність Євгенії Емеральд: коротко
- Раніше снайперка розповіла, що змогла схуднути під час вагітності на кілька кілограмів. Євгенія підтримує правильне харчування. "Навіть на фронті, коли вдавалося, їла корисну їжу", – сказала вона.
- Проте гна 27 тижні вагітності Євгенія Емеральд потрапила до лікарні, бо двічі перехворіла на грип і погано почувалася. Однак після п'яти крапельниць її самопочуття покращилося.
- Однак це не всі випробування, які випали на її долю під час вагітності. Тиждень тому снайперка знову потрапила в аварію – злетіла в кювет, щоб уникнути лобового зіткнення. Емеральд розбила своє бойове авто, на якому об'їздила Київщину, Харківську та Сумську області.
- Її чоловік завжди підтримує Євгенію. Наприкінці листопада вагітна захисниця опублікувала зворушливе спільне фото. Зараз їм не вдається бути разом стільки, скільки хочеться, оскільки Євген продовжує служити в ЗСУ.