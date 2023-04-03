Євгенія зникла на кілька днів із соцмереж. Шанувальники одразу вирішили, що вона народила, тому й не виходить на зв’язок, проте Емеральд спростувала цю інформацію. Раніше вона розповіла, як її донька відреагувала на новину про поповнення.

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Днями Євгенія налякала шанувальників, бо зникла із соцмереж. Тепер же вона знову з’явилася та зізналася, що ще не народила, а просто взяла паузу, щоб присвятити час собі та родині.

Те, що я не виходжу до соціальних мереж, не означає, що я вже народила. Я вам сказала, що я ще не готова. Ще мінімум тиждень, максимум – два,

– зізналася Емеральд.

Військова пояснила, що в неї був невеликий детокс від соцмереж, в неї зараз дуже активне життя, багато статей та коментарів.

"Іноді мені потрібен час, щоб відпочити від цього всього і присвятити час собі, сім'ї та друзям. Тому була така пауза. І я ще не знаю – продовжувати її чи ні", – сказала вона.

До сторіс вона додала мем з повною жіночкою і пожартувала, що вона ще така, поки вагітна.



Євгенія Емеральд розповіла, чому зникла з соцмереж / Фото з її інстаграм-сторіс

До слова, Емеральд зараз чекає на другу дитину. Вона завагітніла від свого чоловіка, воїна ЗСУ Євгена Стипанюка, з яким почала стосунки під час війни. В інтерв'ю 24 Каналу вона розповідала, як познайомилася з чоловіком, адже служили вони в різних містах.

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