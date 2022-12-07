Після скандального розриву з Піке вона тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Однак чутки про новий роман все-таки прокоментувала.

Не пропустіть Дженніфер Лопес розсекретила, який романтичний напис є на її обручці від Бена Аффлека

Чи правда, що Шакіра закрутила новий ромн

Подейкують, що ймовірним обранцем Шакіри став 24-річний тренер з серфінгу Горка Езкурдія. Їх заскочили на одному з тренувань на пляжі в Іспанії. На світлинах співачка зображена у спеціальній формі, вона усміхнена та щаслива.

Сама Шакіра спростувала чутки про роман. Співачка розповіла, що вже декілька років тренується з Езкурдія разом з синами. Але після розлучення серце Шакіри вільне, вона повністю зосереджена на дітях.

Розлучення шакіри та Жерарда Піке: що відомо