Після скандального розриву з Піке вона тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Однак чутки про новий роман все-таки прокоментувала.
Не пропустіть Дженніфер Лопес розсекретила, який романтичний напис є на її обручці від Бена Аффлека
Чи правда, що Шакіра закрутила новий ромн
Подейкують, що ймовірним обранцем Шакіри став 24-річний тренер з серфінгу Горка Езкурдія. Їх заскочили на одному з тренувань на пляжі в Іспанії. На світлинах співачка зображена у спеціальній формі, вона усміхнена та щаслива.
Сама Шакіра спростувала чутки про роман. Співачка розповіла, що вже декілька років тренується з Езкурдія разом з синами. Але після розлучення серце Шакіри вільне, вона повністю зосереджена на дітях.
Розлучення шакіри та Жерарда Піке: що відомо
- У мережі певний час підозрювали, що між Шакірою та Жерардом є проблеми у стосунках. Адже зірки перестали публікувати спільні фото. Згодом стало відомо про розрив.
- В іспанській пресі писали, що причиною розлучення є зради футболіста. Начебто Піке закрутив роман з офіціанткою і влаштував її піарницею у своїй компанії. Згодом Шакіра викрила цю інтрижку та вигнала з дому.
- Артистка й спортсмен вирішили розділити все, що нажили за час шлюбу. Однак спільний розкішний маєток у Барселоні не дістанеться нікому – експара хоче виставити його на продаж.