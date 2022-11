Возз'єднання Дженніфер Лопес та Бена Аффлека після 20-річної перерви було таким самим особливим, як і їхні другі заручини. В інтерв'ю Зейну Лоу артистка вперше зізналась, що на її обручці вигравіюваний напис.

Дженніфер Лопес про особливу обручку

Під час другої пропозиції Бен Аффлек вручив коханій каблучку з великим смарагдом. Як розповіла знаменитість, на ній написано – "Not. Going. Anywhere" (Не йду нікуди).



Обручка Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Tom Bachik

Дженніфер пояснила, що схожу фразу актор використовував у листуваннях з нею, коли вони відновили спілкування.

Ось так він підписував свої електронні листи, коли ми знову починали спілкуватися. Типу: "Не хвилюйся, я нікуди не піду",

– зізналась Лопес.

Цікаво, що такою фразою зірка планує назвати одну зі своїх пісень. Вона увійде до нового альбому This Is Me… Now.

Весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека