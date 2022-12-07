После скандального разрыва с Пике она держит личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Однако слухи о новом романе все-таки прокомментировала.

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Правда ли, что Шакира закрутила новый ромн

Поговаривают, что вероятным избранником Шакиры стал 24-летний тренер по серфингу Горка Эзкурдия. Их заскочили на одной из тренировок на пляже в Испании. На фотографиях певица изображена в специальной форме, улыбающаяся и счастливая.

Сама Шакира опровергла слухи о романе. Певица рассказала, что уже несколько лет тренируется с Эзкурдией вместе с сыновьями. Но после развода сердце Шакиры свободно, она полностью сосредоточена на детях.

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