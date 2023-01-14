Шакіра висміяла зрадника Жерарда Піке у новому треці: він б'є рекорди на ютубі – відео

У червні 2022 року Шакіра розлучилася з Жерардом Піке через зради. Футболіст проміняв її на 23-річну Клару Чіа, тож у новій пісні співачки дісталося їм обом. Вона висміяла екса та його пасію так, що за добу набрала 63 мільйони переглядів.

45-річна колумбійська співачка Шакіра після розлучення заколабила з діджеєм і продюсером Bizarrap. У запальному треці BZRP Music Sessions #53 вона заспівала про колишнього чоловіка та батька двох синів Жерарда Піке, у шлюбі з яким жила 11 років.

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Як Шакіра висміяла Жерарда Піке у новому треці

Артистка відкрито висміяла футболіста за зради, а фани з усього світу заслухали трек так, що він став найпопулярнішою латинською піснею в історії ютубу – 63 мільйони переглядів за 24 години. Станом на зараз – майже 90 мільйонів.

Шакіра заспівала: "Я варта двох 22-річних. Ти поміняв Ferrari на Twingo. Ти поміняв Rolex на Casio. Така вовчиця, як я, не для таких типів, як ти". Вона порадила Піке прокачати не тільки тіло, а й мозок, і зауважила, що він кинув її тоді, коли Іспанія наклала штраф у 24 мільйони доларів: "Ти залишив мене сусідкою зі свекрухою, з пресою біля моїх дверей та боргом перед податковим інспектором".

Шакіра – BZRP Music Sessions #53: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, маєток у Барселоні, живучи в якому Шакіра нібито не доплатила 14 мільйонів євро податків, не дістанеться ні їй, ні Жерарду Піке. Після розлучення вони ділять усе, що нажили за 11 років шлюбу, тож дім виставили на продаж. За нього хочуть нібито 14 мільйонів доларів. До речі, після розриву співачка отримала повну опіку над дітьми – 9-річним Міланом і 7-річним Сашею.