У 2021 році Шакіра придбала будинок в Барселоні, де жила разом з коханим – футболістом Жераром Піке. За версією прокуратури, саме з того часу протягом двох років вона недоплатила понад 14 мільйонів євро податків.

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Шакіра може сісти у в'язницю

Зараз прокуратура Іспанії вимагає 8 років ув'язнення та штраф у розмірі 24 мільйонів євро. Шакіру звинувачують не лише у несплаті податків, а й у злочинах проти бюджету країни. Однак артистка стверджує, що компенсувала владі всі кошти з відсотками.

Наразі невідомо, коли саме цю справу почнуть розглядати в іспанському суді.

Жерар Піке також був фігурантом справи про ухилення від податків

Коханий Шакіри, з яким вона нещодавно розійшлася, також був у такій ситуації. Його звинувачували у несплаті податків з 2008 по 2010 роки. Однак ця справа закінчилася лише штрафом. Футболіст сплатив 2,1 мільйона євро.

Зверніть увагу! У червні цього року Шакіра та Піке розійшлися через численні зради футболіста. Вони були разом 11 років та мають двох спільних синів – Мілана та Сашу. Зараз артистка хоче переїхати в США, однак екскоханий не погоджується відпускати з нею дітей.