Сестра Єфросиніної Ліза Ющенко засвітилась на вечірці в Монако у компанії росіян
Джерело:ТСН
Сестру Маші Єфросиніної побачили на тусовці в Монако. Ліза Ющенко не лише мовчить про війну, але й розважається з росіянами.
Поки телеведуча Маша Єфросиніна чекає на повернення чоловіка з війни, її сестра Ліза Ющенко обрала мовчання про трагічні події. Днями вона засвітилась на гала-вечері у Монако в закритому яхт-клубі.
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Ліза Ющенко на тусовці з росіянами
Кореспондентка повідомила, що на вечірці розважалися і росіяни, і українці. Серед гостей засвітилась дружина російського бізнесмена Ліза Ющенко – сестра Маші Єфросиніної та колишня невістка Віктора Ющенка.
Ліза Ющенко на вечірці / Фото ТСН
Серед інших гостей на вечірці – російська гімнастка Кароліна Севастьянова та дружина російського чиновника Ксенія Костіна. Виступав на заході Валерій Меладзе, який намагається всидіти на двох стільцях, не зайнявши конкретної позиції щодо повномасштабного вторгнення.
Квитки на гала-вечерю коштували немало: місце за столик під сценою становила 1700 євро, найдешевше місце – 750 євро.
"Дуже багато місцевих або тих, хто приїхав із Лондона, з Москви на літо. Цього року було дуже багато росіян і українців, азербайджанців, вірмен. Ми бачимо, що музика з'єднує людей — люди поза політикою", – висловилась про вечірку резидентка Монако Євгенія.
Що Маша Єфросиніна казала про сестру
- Для сім'ї телеведучої тема спілкування з Лізою – болюча тема. Маша Єфросиніна лаконічно коментувала, що взаємини з сестрою зведені до нуля.
- Згодом ведуча зазначала, що не несе відповідальності за вчинки своєї сестри, адже та живе своїм життям. Вона не розуміє, на яких підставах її критикують через Лізу.