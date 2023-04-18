Телеведуча Маша Єфросиніна неохоче відповідає на запитання, що стосуються її сестри. Зірка вважає, що робить достатньо для України, аби не виправдовуватись за вибір Лізи Ющенко, яка живе в Росії.

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Маша Єфросиніна про сестру

Все ж, ведуча й інтерв'юерка чесно відповіла на запитання, чи має вона нести відповідальність за дії сестри.

Як я можу відповідати за вчинки іншої людини? Єдине, за що я можу відповідати, мабуть, за дії свого сина. Я навіть за вчинки своєї дочки не можу відповідати, бо їй 20 років буде. А як я можу нести відповідальність за дії жінки, якій 37 років, у якої своя сім'я, своїх двоє дітей? Ну, звичайно, ні! Будь-яка розумна людина зрозуміє, що ні,

– підкреслила Єфросиніна.

Маша також не розуміє, на якій підставі її критикують через сестру. "Тому хейт із цього приводу – теж не зовсім до кінця зрозуміла для мене річ".

Що раніше Маша казала про сестру

Вперше Маша Єфросиніна прокоментувала стосунки з сестрою дуже лаконічно. Вона зізнавалась, що це болюча тема для сім'ї. Спілкування з Лізою зведено до нуля, як повідомляла Маша в інтерв'ю.

У березні сестра Маші Єфросиніної святкувала день народження доньки – у мережі з'явилися фото вечірки, де побачили й маму телезірки. Тоді її звинуватили у тому, нібито вона їздила до Росії. Маша тоді назвала ці новини – наклепом, адже цього дня її мама була з внуком у Варшаві. Ймовірно, на сторінці Лізи Ющенко з'явилися архівні фото.