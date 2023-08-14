Пока телеведущая Маша Ефросинина ждет возвращения мужчины с войны, ее сестра Лиза Ющенко выбрала молчание о трагических событиях. На днях она засветилась на гала-ужине у Монако в закрытом яхт-клубе.
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Лиза Ющенко на тусовке с россиянами
Корреспондент сообщила, что на вечеринке развлекались и россияне, и украинцы. Среди гостей засветилась жена российского бизнесмена Лиза Ющенко – сестра Маши Ефросининой и бывшая невестка Виктора Ющенко.
Лиза Ющенко на вечеринке / Фото ТСН
Среди других гостей на вечеринке – российская гимнастка Каролина Севастьянова и жена российского чиновника Ксения Костина. Выступал на мероприятии Валерий Меладзе, пытающийся усидеть на двух стульях, не заняв конкретной позиции по поводу полномасштабного вторжения.
Валерий Меладзе / Фото ТСН
Билеты на гала-ужин стоили немало: место за столик под сценой составляло 1700 евро, самое дешевое место – 750 евро.
"Очень много местных или приехавших из Лондона, из Москвы на лето. В этом году было очень много россиян и украинцев, азербайджанцев, армян. Мы видим, что музыка соединяет людей — люди вне политики", – высказалась о вечеринке резидентка Монако Евгения.
Что Маша Ефросинина говорила о сестре
- Для семьи телеведущей тема общения с Лизой – болезненная тема. Маша Ефросинина лаконично комментировала, что отношения с сестрой сведены к нулю.
- Впоследствии ведущая отмечала, что не несет ответственности за поступки своей сестры, ведь она живет своей жизнью. Она не понимает, на каких основаниях ее критикуют из-за Лизы.