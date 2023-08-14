Пока телеведущая Маша Ефросинина ждет возвращения мужчины с войны, ее сестра Лиза Ющенко выбрала молчание о трагических событиях. На днях она засветилась на гала-ужине у Монако в закрытом яхт-клубе.

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Лиза Ющенко на тусовке с россиянами

Корреспондент сообщила, что на вечеринке развлекались и россияне, и украинцы. Среди гостей засветилась жена российского бизнесмена Лиза Ющенко – сестра Маши Ефросининой и бывшая невестка Виктора Ющенко.



Лиза Ющенко на вечеринке / Фото ТСН

Напомним, Лиза Ющенко молчит о полномасштабном вторжении, но ведет свою закрытую страницу в инстаграме и показывает жизнь за границей. Лишь 24 февраля 2022 г. она призвала остановить войну.

Среди других гостей на вечеринке – российская гимнастка Каролина Севастьянова и жена российского чиновника Ксения Костина. Выступал на мероприятии Валерий Меладзе, пытающийся усидеть на двух стульях, не заняв конкретной позиции по поводу полномасштабного вторжения.



Валерий Меладзе / Фото ТСН

Билеты на гала-ужин стоили немало: место за столик под сценой составляло 1700 евро, самое дешевое место – 750 евро.

"Очень много местных или приехавших из Лондона, из Москвы на лето. В этом году было очень много россиян и украинцев, азербайджанцев, армян. Мы видим, что музыка соединяет людей — люди вне политики", – высказалась о вечеринке резидентка Монако Евгения.

Что Маша Ефросинина говорила о сестре