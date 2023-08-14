Поки телеведуча Маша Єфросиніна чекає на повернення чоловіка з війни, її сестра Ліза Ющенко обрала мовчання про трагічні події. Днями вона засвітилась на гала-вечері у Монако в закритому яхт-клубі.

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Ліза Ющенко на тусовці з росіянами

Кореспондентка повідомила, що на вечірці розважалися і росіяни, і українці. Серед гостей засвітилась дружина російського бізнесмена Ліза Ющенко – сестра Маші Єфросиніної та колишня невістка Віктора Ющенка.



Ліза Ющенко на вечірці / Фото ТСН

Нагадаємо, Ліза Ющенко мовчить про повномасштабне вторгнення, але веде свою закриту сторінку в інстаграмі та показує життя закордоном. Лише 24 лютого 2022 року вона закликала зупинити війну.

Серед інших гостей на вечірці – російська гімнастка Кароліна Севастьянова та дружина російського чиновника Ксенія Костіна. Виступав на заході Валерій Меладзе, який намагається всидіти на двох стільцях, не зайнявши конкретної позиції щодо повномасштабного вторгнення.



Валерій Меладзе / Фото ТСН

Квитки на гала-вечерю коштували немало: місце за столик під сценою становила 1700 євро, найдешевше місце – 750 євро.

"Дуже багато місцевих або тих, хто приїхав із Лондона, з Москви на літо. Цього року було дуже багато росіян і українців, азербайджанців, вірмен. Ми бачимо, що музика з'єднує людей — люди поза політикою", – висловилась про вечірку резидентка Монако Євгенія.

Що Маша Єфросиніна казала про сестру