Поки телеведуча Маша Єфросиніна чекає на повернення чоловіка з війни, її сестра Ліза Ющенко обрала мовчання про трагічні події. Днями вона засвітилась на гала-вечері у Монако в закритому яхт-клубі.
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Ліза Ющенко на тусовці з росіянами
Кореспондентка повідомила, що на вечірці розважалися і росіяни, і українці. Серед гостей засвітилась дружина російського бізнесмена Ліза Ющенко – сестра Маші Єфросиніної та колишня невістка Віктора Ющенка.
Ліза Ющенко на вечірці / Фото ТСН
Серед інших гостей на вечірці – російська гімнастка Кароліна Севастьянова та дружина російського чиновника Ксенія Костіна. Виступав на заході Валерій Меладзе, який намагається всидіти на двох стільцях, не зайнявши конкретної позиції щодо повномасштабного вторгнення.
Валерій Меладзе / Фото ТСН
Квитки на гала-вечерю коштували немало: місце за столик під сценою становила 1700 євро, найдешевше місце – 750 євро.
"Дуже багато місцевих або тих, хто приїхав із Лондона, з Москви на літо. Цього року було дуже багато росіян і українців, азербайджанців, вірмен. Ми бачимо, що музика з'єднує людей — люди поза політикою", – висловилась про вечірку резидентка Монако Євгенія.
Що Маша Єфросиніна казала про сестру
- Для сім'ї телеведучої тема спілкування з Лізою – болюча тема. Маша Єфросиніна лаконічно коментувала, що взаємини з сестрою зведені до нуля.
- Згодом ведуча зазначала, що не несе відповідальності за вчинки своєї сестри, адже та живе своїм життям. Вона не розуміє, на яких підставах її критикують через Лізу.