Комік та політик час від часу дозволяв собі проросійські висловлювання. 24 Канал зібрав найгучніші скандали з Сергієм Сивохою.

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Участь у антимайдані та підтримка Януковича

У 2014 році шоумен був учасником антимайдану під час Революції Гідності. Однак пресслужба Сивохи спростовує його участь в акціях проти Майдану.

Комік часто виступав на каналах Віктора Медведчука "112" та "NewsOne", які визнали пропагандистськими. Крім того, Сергій активно підтримував "Партію регіонів" і виступав із символікою політичної сили експрезидента Віктора Януковича.

Проросійські заяви Сивохи

З жовтня 2019 по березень 2020 року він був радником секретаря РНБО з питань реінтеграції окупованих територій. За кілька місяців політичної кар'єри Сивохо оскандалився висловлюваннями про війну на Донбасі.

Зокрема, шоумен заявив, що в Україні триває внутрішній конфлікт. А в соцмережах він закликав політиків не ділити людей на сепаратистів та українців, а об'єднатися і вміти просити вибачення.

А у 2020 році в інтерв'ю Олесі Бацман Сергій Сивохо заявив, що українські воїни на Донбасі нібито причетні до мародерства покинутих переселенцями будинків. Тоді він також повторив тезу російської пропаганди про громадянський конфлікт в Україні.

Конфлікт на Донбасі багатошаровий. Перший шар – це Україна – Росія. Другий шар – це Росія і так званий колективний Захід. І нікуди не подітися – це підштовхувані до конфлікту сили Україна – Україна. Тому що ми маємо справу з гібридною війною,

– казав Сивохо.

Довідка! 24 березня 2020 року Сергія Сивохо звільнили з РНБО. Причини звільнення не назвали. Сам Сивохо емоційно відреагував, заявивши, що "людям з РНБО більше не цікава тема Донбасу".

Бійка з військовими

У 2020 році Сивохо провів у Києві презентацію "Національної платформи примирення та єдності". Там він оскандалився, назвавши війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом".

Через такі неоднозначні заяви активісти та ветерани "Азову" зірвали захід. Вони з криками "ганьба" та "де ти був у 2014 році" почали шарпати заступника секретаря РНБО. Так виникла сутичка, у якій Сивохо добряче поштовхали.

Сергій у сутичні впав. Поліцейські не змогли зупинити бійку, але згодом затрималм 15 учасників сутички й суд обрав їм запобіжні заходи.

Сивоху побили під час презентації платформи примирення: відео

Що відомо про Сергія Сивохо: коротко