Сергій Сивохо – шоумен, телеведучий та гуморист; креативний продюсер "Кварталу 95" та кандидат у народні депутати. 24 Канал розповість більше про життя та діяльність Сергія Сивохи.

До теми Помер актор і телеведучий Сергій Сивохо

Сергій Сивохо народився у Донецьку, де здобув освіту. Він закінчив музичну школу, проходив військову службу, здобув фах водія-автомеханіка.

Після служби в армії Сергій вступив до Донецького політехнічного інституту. Його перша вища освіта – інженер-металург, друга – економіст-юристконсульт.



Сергій Сивохо у юності / Фото з інстаграму Сергія Сивохи

Сергій Сивохо як гуморист

Кар'єра Сергія Сивохи почалась з КВК. Він почав виступати в гумористичному напрямку ще під час навчання в інституті.

Сивохо жартував над західними та російськими гумористами, показував музичні пародії та завдяки цьому став популярним та одним з найкращих гравців КВК на території СРСР.

Кар'єра на радіо й телебаченні

Сивохо також працював шоуменом. Він був співвласником та продюсером донецького радіо, вів там програми. Також з'являвся на телебаченні в Україні та Росії з програмами "Біс", "Прихована камера", "Шоу довгоносиків". Став найбільш відомий як зірковий тренер у "Лізі сміху".



Сергій Сивохо в "Лізі сміху" / Фото з інстаграму Сергія Сивохи

Сергій Сивохо у політиці

Сивохо у 2014 році брав участь в акціях Антимайдану та був на боці Партії регіонів. У 2019 році підтримував Володимира Зеленського на президентських виборах.

Цього самого року Сергій Сивохо і сам пішов у політику та балотувався від партії "Слуга народу" на посаду народного депутата, але не отримав достатню кількість голосів. Тоді він потрапив у гучний скандал з "ботофермою". Розслідувачі виявили, що київська піар-компанія отримала від Сивохи замовлення писати коментарі на фейсбуці на його підтримку від імені ботів.

З жовтня 2019 до березня 2020 Сивохо був радником Секретаря Ради національної безпеки й оборони з питань реінтеграції й відновлення Донбасу. Олексій Данілов наголошував, що Сивохо був позаштатним радником та не міг представляти позицію РНБО.

Шоумен осоромився заявами про те, начебто в Україні триває "внутрішній конфлікт", а українські військові "мародерять на Донбасі". Сергій Сивохо також з'явився на проросійському каналі 112 Україна. У 2020 році, коли Сивохо презентував "платформу примирення і єдності", на заході сталась сутичка між ним та ветеранами батальйону "Азов".

Після початку повномасштабного вторгнення Сергій Сивохо ще публікував фото з гуманітарною допомогою та показував волонтерську діяльність. Згодом він практично зник з інфопростору, публікуючи на сторінках лише привітання зі святами.

У Сергія Сивохо є дружина Тетяна, вони виховували сина Савву.



Сергій Сивохо / Фото з інстаграму Сергія Сивохи