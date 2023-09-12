Сергій Жадан заінтригував фото з дівчиною у Чернівцях: фани впізнали Христину Соловій
Джерело:Сергій Жадан
Український поет, письменник та музикант Сергій Жадан відвідав Чернівці. Знаменитість заінтригував світлиною разом дівчиною, дуже схожою на співачку Христину Соловій. Цим зірки підігріли чутки про свій роман.
Сергій Жадан показався біля будинку поета і перекладача родом з Чернівців Пауля Целана. Його вважають одним з найкращих європейських ліричних поетів повоєнного часу.
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Виявляється, захоплюється творчість Целана і український письменник.
"Вірші Целана краще за все читати коло дому Целана. Целан далі бентежить і заворожує. А ви що читаєте?", – запитав Сергій Жадан.
На фото біля будинку знаменитість постав з дівчиною, обличчя якої не було видно. Проте за зростом, кольором волосся, зачіскою та одягом вона нагадала співачку Христину Соловій.
Жадан з дівчиною, схожою на Соловій / Фото з його фейсбуку
Шанувальники зацікавлено запитали в Жадана, хто ця дівчина, натякаючи на Соловій:
- "Головне з ким".
- "А хто це з бантиком?"
- "Судячи зі зросту, не важко здогадатися".
- "А що за дєвочка?"
- "Такі гарні".
Додамо, що на світлині дівчина стоїть у рожевій кофтинці у горизонтальну смужку. У дуже схожій Христина Соловій раніше постила знімки в інстаграм.
Христина Соловій / Фото з її інстаграму
Жадану давно приписують роман з Соловій
- Шанувальники вже кілька місяців пліткують про стосунки пари. Ще на початку травня у мережі з'явилося відео, на якому Христина Соловій та Сергій Жадан гуляють за ручки.
- В червні під час пресконференції книги у Львові письменник сидів біля співачки. Вони перешіптувалися між собою та мило усміхалися одне одному.
- А 24 червня у Львові на сольному концерті гурту "Жадан і Собаки" Христини Соловій разом із письменником заспівала спільну композицію. Виконавці на сцені трималися за руки та обіймалися..
- Нещодавно в ефірі "Сніданку з 1+1" Жадан висловився про стосунки зі співачкою. Він відповів завуальовано: "У нас у майбутньому нова пісня. Вчора знімали кліп, тому чекайте на прем'єру. Мені здається, це вичерпна відповідь".
- Сам письменник цього року розлучився. З дружиною Іриною Куніциною Сергій Жадан був у шлюбі 15 років та має від неї 10-річну доньку Марію. Це був другий шлюб письменника.