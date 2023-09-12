Сергей Жадан показался у дома поэта и переводчика родом из Черновцов Пауля Целана. Его считают одним из лучших европейских лирических поэтов послевоенного времени.

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Оказывается, увлекается творчество Целана и писатель.

"Стихи Целана лучше всего читать у дома Целана. Целан дальше смущает и завораживает. А вы что читаете?", – спросил Сергей Жадан.

На фото возле дома знаменитость возникла с девушкой, лицо которой не было видно. Однако по росту, цвету волос, прической и одежде она напомнила певицу Кристину Соловий.



Жадан с девушкой, похожей на Соловой / Фото из его фейсбука

Поклонники заинтересованно спросила у Жадана, кто эта девушка, намекая на Соловий:

"Главное с кем",

"А кто это с бантиком?",

"Судя по росту, не трудно догадаться",

"А что за девочка?".

"Такой красивый".

Добавим, что на фотографии девушка стоит в розовой блузке в горизонтальную полоску. В очень похожей Кристине Соловий раньше постила снимки в инстаграмме.



Кристина Соловой / Фото с ее инстаграммы

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