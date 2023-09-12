Сергей Жадан показался у дома поэта и переводчика родом из Черновцов Пауля Целана. Его считают одним из лучших европейских лирических поэтов послевоенного времени.
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Оказывается, увлекается творчество Целана и писатель.
"Стихи Целана лучше всего читать у дома Целана. Целан дальше смущает и завораживает. А вы что читаете?", – спросил Сергей Жадан.
На фото возле дома знаменитость возникла с девушкой, лицо которой не было видно. Однако по росту, цвету волос, прической и одежде она напомнила певицу Кристину Соловий.
Жадан с девушкой, похожей на Соловой / Фото из его фейсбука
Поклонники заинтересованно спросила у Жадана, кто эта девушка, намекая на Соловий:
- "Главное с кем",
- "А кто это с бантиком?",
- "Судя по росту, не трудно догадаться",
- "А что за девочка?".
- "Такой красивый".
Добавим, что на фотографии девушка стоит в розовой блузке в горизонтальную полоску. В очень похожей Кристине Соловий раньше постила снимки в инстаграмме.
Кристина Соловой / Фото с ее инстаграммы
Жадану давно приписывают роман с Соловий
- Поклонники уже несколько месяцев говорят о отношениях пары. Еще в начале мая в сети появилось видео, на котором Кристина Соловий и Сергей Жадан гуляют за ручки.
- В июне во время пресс-конференции книги во Львове писатель сидел возле певицы. Они перешептывались и мило улыбались друг другу.
- А 24 июня во Львове на сольном концерте группы "Жадан и Собаки" Кристины Соловий вместе с писателем спела совместную композицию. Исполнители на сцене держались за руки и обним..
- Недавно в эфире "Завтрака с 1+1" Жадан высказался об отношениях с певицей. Он ответил завуалированно: "У нас в будущем новая песня. Вчера снимали клип, поэтому ждите премьеры. Мне кажется, это исчерпывающий ответ".
- Сам писатель в этом году развелся. С супругой Ириной Куницыной Сергей Жадан был в браке 15 лет и имеет от нее 10-летнюю дочь Марию. Это был второй брак писателя.