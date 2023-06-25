Нагадаємо, що Соловій коментувала роман з Жаданом, повідомляє 24 Канал. Вона стосунки не підтвердила, але й не спростувала: “Буду вдячна, якщо залишите моє особисте життя для мене”.

До теми Сергій Жадан після чуток про роман заспівав у дуеті з Христиною Соловій: чуттєві фото

Спільним дуетом у Львові пара знову підігріла плітки про роман. Адже на сцені Христина Соловій співала разом з Сергієм Жаданом. Вони постійно були поруч та обіймалися.

В мережі шанувальники опублікували кілька відео з концерту. Помітно, що атмосфера між парою була романтичною чи навіть пристрасною. Вони весь час були поруч і не дивилися на глядачів, їх увага була прикута один до одного.

В якийсь момент Жадан та Соловій почали обійматися. Глядачі в цей час бурхливо зааплодували.

Нагадаємо, що днями письменник та співачка заінтригували мережу спільним відео. На тлі чуток про їхній роман вони разом звернулися до шанувальників та запросили їх на концерт у Дрогобичі 25 червня, де співатимуть разом.

На відео вони посміхаються та мають щасливий вигляд. Соловій стояла за Жаданом та грайливо "стріляла" очима. Артисти планують збирати кошти на допомогу військовим.

Що відомо про таємний роман Жадана та Соловій: