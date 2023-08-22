Чутки про стосунки Жадана та Соловій поширилися навесні 2023 року. У травні пара "засвітилася" на прогулянці, вони трималися за руки.
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Відео пари розбурхало мережу
22 серпня зірки записали спільне відео. У ролику Жадан і Соловій запросили фанів на презентацію артбуку "Птах: вірші, що стали піснями". Подія пройде у Києві у середу, 23 серпня.
На відео пара постала у дуже красивому вбранні. Сергій був у чорному костюмі, а Христина одягнула ефектне червоне плаття.
Водночас шанувальники в коментарях до відео одразу почали обговорювали роман пари. Українці не приховують, що хочуть бачити Жадана та Соловій разом:
- "Давайте вже одружуйтеся".
- "Думав, на весілля запрошуєте".
- "О, Серж і Христя знов разом. Гірко!"
- "Точно нова коханка Жадана".
- "Які ви гарні".
- "Я одна зайшла коменти почитати?".
Жадан прокоментував стосунки з Соловій
Днями в ефірі "Сніданку з 1+1" письменник висловився про стосунки зі співачкою. Ведуча запитала в Сергія, чи є між ними кохання і спільні творчі плани.
У нас у майбутньому нова пісня. Вчора знімали кліп, тому чекайте на прем'єру. Мені здається, це вичерпна відповідь на ваше запитання,
– відповів Жадан.
Чи справді між Жаданом та Соловій роман
- Соцмережі вже кілька місяців "гудуть" про стосунки пари. Нагадаємо, що на початку травня у мережі з'явилося відео, на якому Христина Соловій та Сергій Жадан гуляють за ручки.
- В червні під час пресконференції книги "Птах" у Львові письменник сидів біля Христини. Вони іноді перешіптувалися між собою та мило усміхалися одне одному.
- А 24 червня у Львові на сольному концерті гурту "Жадан і Собаки" Христини Соловій разом із письменником заспівала спільну композицію. Виконавці на сцені трималися за руки та обіймалися, що підігріло увагу прихильників.
- Додамо, що Сергій Жадан цього року розлучився з дружиною Іриною Куніциною. З нею музикант був у шлюбі 15 років та має від неї 10-річну доньку Марію. До речі, це був другий шлюб письменника.