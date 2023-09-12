Сергій Жадан показався біля будинку поета і перекладача родом з Чернівців Пауля Целана. Його вважають одним з найкращих європейських ліричних поетів повоєнного часу.
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Виявляється, захоплюється творчість Целана і український письменник.
"Вірші Целана краще за все читати коло дому Целана. Целан далі бентежить і заворожує. А ви що читаєте?", – запитав Сергій Жадан.
На фото біля будинку знаменитість постав з дівчиною, обличчя якої не було видно. Проте за зростом, кольором волосся, зачіскою та одягом вона нагадала співачку Христину Соловій.
Жадан з дівчиною, схожою на Соловій / Фото з його фейсбуку
Шанувальники зацікавлено запитали в Жадана, хто ця дівчина, натякаючи на Соловій:
- "Головне з ким".
- "А хто це з бантиком?"
- "Судячи зі зросту, не важко здогадатися".
- "А що за дєвочка?"
- "Такі гарні".
Додамо, що на світлині дівчина стоїть у рожевій кофтинці у горизонтальну смужку. У дуже схожій Христина Соловій раніше постила знімки в інстаграм.
Христина Соловій / Фото з її інстаграму
Жадану давно приписують роман з Соловій
- Шанувальники вже кілька місяців пліткують про стосунки пари. Ще на початку травня у мережі з'явилося відео, на якому Христина Соловій та Сергій Жадан гуляють за ручки.
- В червні під час пресконференції книги у Львові письменник сидів біля співачки. Вони перешіптувалися між собою та мило усміхалися одне одному.
- А 24 червня у Львові на сольному концерті гурту "Жадан і Собаки" Христини Соловій разом із письменником заспівала спільну композицію. Виконавці на сцені трималися за руки та обіймалися..
- Нещодавно в ефірі "Сніданку з 1+1" Жадан висловився про стосунки зі співачкою. Він відповів завуальовано: "У нас у майбутньому нова пісня. Вчора знімали кліп, тому чекайте на прем'єру. Мені здається, це вичерпна відповідь".
- Сам письменник цього року розлучився. З дружиною Іриною Куніциною Сергій Жадан був у шлюбі 15 років та має від неї 10-річну доньку Марію. Це був другий шлюб письменника.