Сергій Жадан показався біля будинку поета і перекладача родом з Чернівців Пауля Целана. Його вважають одним з найкращих європейських ліричних поетів повоєнного часу.

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Виявляється, захоплюється творчість Целана і український письменник.

"Вірші Целана краще за все читати коло дому Целана. Целан далі бентежить і заворожує. А ви що читаєте?", – запитав Сергій Жадан.

На фото біля будинку знаменитість постав з дівчиною, обличчя якої не було видно. Проте за зростом, кольором волосся, зачіскою та одягом вона нагадала співачку Христину Соловій.



Жадан з дівчиною, схожою на Соловій / Фото з його фейсбуку

Шанувальники зацікавлено запитали в Жадана, хто ця дівчина, натякаючи на Соловій:

"Головне з ким".

"А хто це з бантиком?"

"Судячи зі зросту, не важко здогадатися".

"А що за дєвочка?"

"Такі гарні".

Додамо, що на світлині дівчина стоїть у рожевій кофтинці у горизонтальну смужку. У дуже схожій Христина Соловій раніше постила знімки в інстаграм.



Христина Соловій / Фото з її інстаграму

Жадану давно приписують роман з Соловій