Артистка виступила на event-майданчику ArtHall D12 у Шевченківському районі. І хоч подія була благодійною, хейтери знайшли за що розкритикувати зірку.
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Соловій зібрала кошти на ЗСУ
Співачка висловилася про військових, які змогли потрапити на концерт, і які в цей час були в окопах.
Ви наша міць та сила. Ви – титани нашої Незалежності, завдяки вам ця зустріч під київським небом взагалі стала можливою. До наступного моменту, мої невтомні, мої непереможні,
– звернулася Христина Соловій.
Під час виступу співачці вдалося зібрати 102 тисячі гривень на авто для захисників на сході України.
Соловій розкритикували за вбрання
На концерт зірка обрала яскравий образ – коротку червону асиметричну сукню-бюстьє з воланами.
Образ Христини Соловій на концерті / Фото з її інстаграму
Проте підписники захейтили співачку:
- "Навіщо така коротка сукня, це вже вульгарність".
- "Це зовсім недоречно так все напоказ виставляти. Голосом потрібно брати публіку, а не практично голим тілом".
- "Здається, що фотосесія для Playboy не відпускає пані Христину".
- "Тут терміново потрібен стиліст. Цей образ юної Лоліти вже зовсім недоречний".
- "А що то за прикол з голою сракою?"
- "Ох, сукня... Вона більше відкриває, аніж прикриває".
- "Скоро голяка буде. Це для кого?"
Проте шанувальники заступилися за Христину Соловій. Вони залишили в коментарях багато компліментів:
- "Це потрясаюче фото, Христинко! Обіймаю".
- "Круті ракурси!"
- "Ніжки дуже гарні, є на що подивитись".
- "Ну яка ж красуня, просто вау!"
- "Ти прикрашаєш своєю юністю нашу столицю".
- "Пощастило Жадану".
Христині Соловій приписують роман з Жаданом
- Шанувальники вже кілька місяців пліткують про стосунки пари. Ще на початку травня у мережі з'явилося відео, на якому Христина Соловій та Сергій Жадан гуляють за ручки.
- В червні під час пресконференції книги у Львові письменник сидів біля Христини. Вони перешіптувалися між собою та мило усміхалися одне одному.
- А 24 червня у Львові на сольному концерті гурту "Жадан і Собаки" Христини Соловій разом із письменником заспівала спільну композицію. Виконавці на сцені трималися за руки та обіймалися, що підігріло увагу прихильників.
- В ефірі "Сніданку з 1+1" Сергій Жадан висловився про стосунки зі співачкою. Він відповів завуальовано: "У нас у майбутньому нова пісня. Вчора знімали кліп, тому чекайте на прем'єру. Мені здається, це вичерпна відповідь".
Додамо, що Сергій Жадан цього року розлучився з дружиною Іриною Куніциною. З нею музикант був у шлюбі 15 років та має від неї 10-річну доньку Марію. До речі, це був другий шлюб письменника.