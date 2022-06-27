Сергій Жадан отримає Премію миру від німецьких книгарів: "Ми мусимо захистити майбутнє"

Український письменник Сергій Жадан отримає Премію миру німецьких книгарів. Йому присудять нагороду за "видатну творчість і гуманітарну позицію".

Український письменник, поет та виконавець Сергій Жадан отримає чергову нагороду за свій митецький доробок. Цьогорічну Премію миру німецьких книготорговців присудять йому.

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Сергій Жадан отримає Премію миру

На сайті премії оголосили, що Сергій Жадан заслужив їхню відзнаку за "видатну творчість і за гуманітарну позицію, з якою він піклується про людей під час війни і допомагає їм, ризикуючи своїм життям".

У 2022 році урочисте вручення відбудеться 23 жовтня під час завершення Франкфуртського книжкового ярмарку.

Як відреагував Сергій Жадан

, премія німецьких книгарів була започаткована у 1950 році. Нею відзначали людей, які зробили значний внесок у літературу та мистецтво. Лауреатами нагороди в різні роки ставали Світлана Алексієвич, Герман Гессе, Астрід Ліндгрен, Вацлав Гавел.

Письменник подякував німецьким книговидавцям та розповсюджувачам книг за те, що присудили йому Премію миру.

Дуже важливо, що в німецькому інформаційному просторі присутня Україна. Важливо, що восени на Франкфуртському книжковому ярмарку, де ця премія вручається, Україна буде предметом обговорення. Ми потребуємо зброї, але інформаційної підтримки ми потребуємо так само,

– підкреслив Сергій Жадан.

"Ми маємо перемогти в цій війні, ми мусимо захистити своє майбутнє. Тому нині кожен вияв підтримки української культури працює на нашу перемогу", – додав митець.

Нагадаємо, це не єдині відзнаки Сергія Жадана: