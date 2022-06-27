Лідер "Антитіл" з першого дня війни служить в теробороні. Спочатку артист перебував на Київщині, зараз виконує бойові завдання на Харківщині. Дружину та дітей музикант не бачив вже понад 4 місяці.
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Тарас Тополя про життя родини в США
У Сполучених Штатах Америки проживає більша частина родини Тараса Тополі: мама, вітчим, тітка, дядько, зведені сестри та брати, двоюрідні сестри. Музикант зізнався, що його рідні перебувають у хорошому фінансовому становищі, тому мають можливість допомагати його сім'ї, за що Тарас дуже вдячний. Дружина Тополі – Олена та його діти можуть відпочити, поніжитися в басейні.
Їх підтримують моя мама та вітчим. Всі потреби вони закривають, за що велика подяка. Крім того, діти пішли до школи, до музичної школи. Директор цієї приватної музичної школи дав повний карт-бланш для них, безплатно. Громада пішла на зустріч,
– поділився Тарас.
Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) часто бере участь у благодійних концертах на підтримку України, які відбуваються в різних містах Сполучених Штатів Америки. Тарас не цікавиться, скільки грошей дружина витрачає на концертні вбрання та інші потреби.
У нас були певні заощадження, тому скільки Олена витрачає щомісяця на сукні для благодійних виступів, на які вона регулярно літає, або якісь інші речі, я не знаю і не заглиблююся в це. Думаю, щоб жити в Америці, сім'я має заробляти чистими щонайменше 3 – 4 тисячі доларів,
– розповів Тополя.
Інтерв'ю Тараса Тополі: дивіться відео онлайн
Також в інтерв'ю Тарас розповів:
- чи вміє користуватися зброєю та чи доводилося користуватися нею на війні. Але про те, чи вбивав росіян, артист говорити не хоче;
- поділився деталями зустрічі з Володимиром Зеленським під час війни. Президент разом з командою приїжджав з робочим візитом до Харкова, де зараз служить Тополя.